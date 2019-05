May dice preparar "nueva oferta" para aprobar el "brexit"

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, ha anticipado este domingo (19.05.2019) que está preparando una "nueva oferta" a los diputados para tratar de aprobar el acuerdo del "brexit", rechazado ya en tres ocasiones por la Cámara de los Comunes. El proyecto de ley del Acuerdo de Retirada, que comenzará su tramitación parlamentaria durante la primera semana de junio, incluirá "un paquete de medidas mejorado", avanzó la jefa de Gobierno en un artículo publicado por The Sunday Times.

Ese "paquete", cuyos detalles aún no han sido publicados, implementará los términos de salida de la Unión Europea que el Gobierno pactó con Bruselas el pasado noviembre de 2018. "Voy a pedirles a los diputados que evalúen un acuerdo nuevo y mejorado, que lo hagan con una mirada renovada y le den su respaldo", indicó May. "Todavía creo que es posible formar una mayoría en el Parlamento para salir de la UE con un pacto", recalcó May.

Conversaciones con laboristas

A pesar de que las conversaciones con el Partido Laborista para tratar obtener el respaldo de la oposición se suspendieron la pasada semana, la líder conservadora asegura que esos contactos le han servicio para "comprender mucho mejor lo que es necesario para que un acuerdo pueda pasar el corte". Subrayó que "muchos diputados laboristas quieren realmente materializar el 'brexit'" y que el Gobierno y el principal partido de la oposición han encontrado un terreno común en cuestiones como "los derechos y protecciones para los trabajadores, el medio ambiente y la seguridad".

En la próxima reunión semanal del gabinete del Ejecutivo, prevista para el próximo martes (21.05.2019), May analizará con sus ministros los "cambios" relativos al acuerdo del "brexit" que está valorando. Evaluará asimismo la posibilidad de convocar una votación en los Comunes antes de la tramitación de la ley del Acuerdo de Retirada en la que los diputados podrían dar su opinión sobre "posibles soluciones" alternativas para desbloquear el proceso de divorcio con la UE.

MS (efe/dpa)

