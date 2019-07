May: declaraciones de Trump son “completamente inaceptables”

La primera ministra británica, Theresa May, calificó este lunes (15.07.2019) como "completamente inaceptables” los tuits publicados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde insta a varias legisladoras demócratas a "volver” a sus países de origen. Si bien no menciona a nadie, las referencias realizadas por el mandatario dan a entender que se refiere a Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar y Rashida Tlaib.

Es "muy interesante ver a Congresistas Demócratas 'Progresistas', que vienen originariamente de países cuyos gobiernos son una catástrofe total y completa, los peores, los más corruptos e ineptos del mundo (si es que han funcionado como gobiernos alguna vez), diciendo ahora alto y de forma agresiva al pueblo de EE.UU., la mayor y más poderosa nación de la Tierra, cómo debe gestionarse nuestro gobierno”, tuiteó Trump.

"¿Por qué no vuelven y ayudan a arreglar los lugares completamente quebrados y plagados de crimen de donde provienen?”, preguntó en su tuit Trump. Para May, "el lenguaje utilizado para hablar de esas mujeres es totalmente inaceptable", declaró el portavoz de la dirigente conservadora, habitualmente muy medida en sus críticas al presidente estadounidense.

"Buena noticia para el maravilloso Reino Unido”

Las críticas de May ocurren tras la tormenta diplomática desatada la semana pasada por la publicación en la prensa de mensajes confidenciales del embajador británico en Washington, Kim Darroch, en los que calificaba a Trump de "inepto” y a su administración de "disfuncional”. Trump respondió atacando a May, criticándola por su manejo del "brexit” y sentenciando que "la buena noticia para el maravilloso Reino Unido es que pronto tendrán un nuevo primer ministro”.

En tanto, la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, también criticó a Trump. Por medio de su cuenta de Twitter apuntó que "no está bien que el presidente de Estados Unidos le diga a políticos electos, o a cualquier otro estadounidense, que 'se marchen' a otros países, la cortesía diplomática no debería impedirnos decirle que no puede ser, fuerte y claramente”.

La líder de los demócratas en la Cámara Baja, Nancy Pelosi, había rechazado ya el domingo los comentarios de Trump, a los que calificó de "xenófobos”.

DZC (EFE, AFP, Reuters)

