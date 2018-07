May advierte a críticos: Al final podemos "quedarnos sin 'brexit'"

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, advirtió este domingo (15.07.2018) a los críticos en su partido que su estrategia para el "Brexit", la salida del país de la Unión Europea, podría ser boicoteada. Así lo escribió en un artículo que firma para el rotativo "Mail on Sunday".

"No podemos perder de vista el objetivo, de lo contrario corremos el peligro de al final quedarnos sin 'brexit'", afirmó la líder de los tories (conservadores). A su vez, señaló que se toma en serio los reparos a su estrategia de algunos miembros del partido, pero hasta la fecha ninguno de ellos ha presentado una "alternativa factible". Por esa razón, insistió, en su postura "práctica y pragmática" como la adecuada.

A nueve meses de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, prevista para el 29 de marzo de 2019, el Gobierno de May atraviesa una profunda crisis. Los que defienden el "brexit" en su partido se revuelven contra el rumbo que ha emprendido la primera ministra, que aboga por una salida más suave del bloque europeo. Su propuesta sobre el "brexit", que fue aprobada pese a las reticencias, prevé un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea.

Los defensores de un "brexit" duro temen que la relación con la UE vaya a ser demasiado estrecha y que se sigan haciendo concesiones a Bruselas en el marco de las negociaciones. Tanto el ministro del "brexit" David Davis como el titular de Exteriores Boris Johnson dimitieron por sus diferencias con la estrategia de May, que al parecer Johnson llegó a calificar de "un montón de mierda" en una reunión del gabinete, según informaron los medios.

En el artículo de este domingo, May aseguró que tiene una posición firme en las negociaciones con Bruselas. Asimismo insistió en que su postura no es sólo "una larga lista de deseos en la que los negociadores pueden escoger lo mejor. Se trata de un plan completo con una serie de resultados que no se pueden negociar".

La presión sobre May aumentó en los últimos días con las críticas que recibió del presidente estadounidense Donald Trump. El mandatario norteamericano cuestionó abiertamente su postura en una entrevista con el diario "The Sun" durante su vista el pasado jueves y viernes a Reino Unido, en la que además amenazó con hacer saltar por los aires un acuerdo de libre comercio con Reino Unido si Londres seguía manteniendo una relación demasiado estrecha con la UE. Trump reclamó también que el acuerdo al que aspira May no es lo que los británicos votaron en un referéndum.

Pana (Dpa/Reuters)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |