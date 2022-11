Mattarella y Macron conversan sobre la crisis por migración

Los presidentes de Italia, Sergio Mattarella, y Francia, Emmanuel Macron, mantuvieron este lunes (14.11.2022) una conversación telefónica, en la que expresaron "la necesidad de establecer condiciones de plena cooperación tanto a nivel bilateral como dentro de la Unión Europea", en medio de la crisis bilateral abierta por la cuestión migratoria.

La jefatura de Estado italiana comunicó en una nota que Mattarella y Macron "afirmaron la gran importancia de la relación entre los dos países y compartieron la necesidad de establecer condiciones de plena cooperación en todos los sectores, tanto a nivel bilateral como dentro de la Unión Europea".

Esta conversación se produjo en medio de la crisis abierta entre ambos países después de que Francia advirtió de que el comportamiento de Italia en materia de migración, al rechazar un puerto al barco humanitario Ocean Viking de la ONG SOS Méditerranée, tendría consecuencias tanto bilateralmente como en la Unión Europa.

Italia ha calificado de "desproporcionada" la reacción francesa y ha considerado que no puede ser el único punto de desembarco de los migrantes que procedente del norte de África.

El nuevo Gobierno italiano, de la ultraderechista Giorgia Meloni, ha endurecido su política con las ONG, a las que acusa de fomentar el flujo desde África, y ha emitido un decreto por el que solo permite el desembarco en su territorio de los más vulnerables, mientras que el resto deben quedarse dentro para luego ser devueltos a aguas internacionales.

El titular de Exteriores, AntonioTajani, explicó que, en el Consejo de ministros de Exteriores de la UE de hoy, Italia va "a plantear la cuestión de la inmigración con gran serenidad y determinación, porque el problema lleva años y es absolutamente necesario resolverlo".

"No queremos polemizar con Francia, no les hemos perjudicado y siempre hemos sido justos", pero "debemos defender las razones de Italia. El principio de que las ONG se pongan de acuerdo y acojan a los inmigrantes no se puede permitir", agregó Tajani.