Mario Götze: el héroe mundialista y su crepúsculo temprano

Faltaban poco más de 20 minutos para el partido de vuelta contra Wolfsburgo, cuando Lucien Favre, entrenador del Dortmund, decidió enviar a algunos jugadores del banquillo para calentar los músculos en el borde del césped, frente a las gradas vacías. Mario Götze era uno de ellos.

En la temporada actual de la Bundesliga, el autor del gol ganador sobre Argentinaen la final de la Copa del Mundo 2014 jugó en solo 14 partidos, para un total de 504 minutos, y comenzó en una sola oportunidad como titular, contra Friburgo en la séptima ronda.

Mientras corría de lado a lado, preparándose para una eventual entrada en el campo, ¿qué no podría haber pasado por la cabeza de Götze? Después de todo, al comienzo de la década era considerado uno de los mayores talentos que surgieron en la historia reciente del fútbol alemán.

Matthias Sammer, asesor del Borussia Dortmund, predijo en 2010: "Es uno de los mejores talentos que he visto jugar. Es rápido, creativo e inteligente. Se puede usar en cualquier posición en el mediocampo ofensivo, además de jugar como un falso nueve. En ataque, él es muy completo ".

Felix Magath, exentrenador de varios equipos alemanes, incluido Wolfsburgo, el equipo con el que fue campeón en 2009, no fue menos enfático: "Es el talento del siglo".

El buen augurio de técnicos y directivos no se materializó. Solo Jürgen Klopp, cuando era entrenado por Dortmund, supo cómo explotar el potencial de Götze, quien, casualmente o no, vio su carrera elevarse al mundo del fútbol precisamente bajo el mando del carismático entrenador, hoy en Liverpool.

Bayern: el paso en falso

En mayo de 2013, a la edad de 21 años, Götze dejó Dortmund para usar la camiseta del Bayern Múnich, porque realmente quería trabajar con su ídolo, Pep Guardiola. Fue una decisión que lamentaría años después. En el proyecto catalán, Götze fue solo una segunda opción. Incluso con Joachim Löw, durante la Copa Mundial 2014, el joven talento no logró establecerse en la alineación titular de Alemania, pero terminó siendo el héroe por el gol del título, que anotó contra Argentina en la final.

En el Bayern Múnich, el sucesor de Guardiola, el italiano Carlo Ancelotti, tampoco estaba seguro de qué hacer con el joven talento y sugirió que volviera a sus orígenes, Borussia Dortmund. Dicho y hecho. En 2016, Götze volvió a vestir la camisa aurinegra, esta vez bajo el mando de Thomas Tuchel, el sucesor de Klopp.

Un año después, el jugador recibió un diagnóstico que representaría un serio revés en su trayectoria. Se le había encontrado miopatía, una enfermedad muscular resultante de trastornos metabólicos en el cuerpo. Pasó más de un año sin jugar, regresando al equipo solo en 2018, con Lucien Favre al timón.

El entrenador suizo no le oculta a nadie que Götze ya no estaba en sus planes, y la semana pasada, fue más franco: "En la situación actual jugamos en el sistema 3-4-3, y le dije claramente que este no es el sistema ideal para un jugador como él. Hay momentos en los que necesitas decir la verdad ".

El hecho es que en el mediocampo ofensivo, tanto a la izquierda como a la derecha, donde, por cierto, Götze comenzó su carrera bajo la dirección de Klopp, hay muchos talentos: Thorgan Hazard, Jadon Sancho, Giovanni Reyna y Marco Reus. No hay lugar para el héroe campeón del mundo en 2014.

El partido entre Wolfsburgo y Dortmund se acercaba a su fin. Favre hizo cinco cambios en el equipo y no pidió a Götze que jugara ni siquiera unos minutos. El otrora héroe regresó a su lugar en las gradas designadas para las reservas, sacudió la cabeza y vio cómo su historia en el Borussia Dortmund va llegando a su fin por segunda vez.

¿La tercera es la vencida?

Michael Zorc, director deportivo del club aurinegro, echó sal a la herida en una entrevista con el canal Sky TV: "Estamos de acuerdo en que no continuaremos nuestra colaboración una vez que termine la temporada. Nos encontramos en una situación que no es satisfactoria para ninguna de las partes involucradas ".

En resumen: no habrá renovación de contrato y Götze puede buscarse otro club.

Lothar Matthäeus, campeón mundial en 1990, sugirió a Hertha Berlin: "Si Mario se queda en Alemania, Hertha puede ser buena opción. El entrenador Bruno Labbadia es un experto en inyectar confianza a los jugadores, y creo que eso es exactamente lo que el héroe de la Copa Mundial 2014 necesita encontrar su mejor fútbol ".

Götze tiene solo 27 años y ciertamente no ha desaprendido el fútbol. Pero necesita encontrar un equipo donde se valoren sus cualidades: donde su refinada técnica en el manejo del balón, su inteligencia al leer cada partido, y su capacidad para encontrar espacios vacíos, se adapten a la forma de jugar del equipo. Si lo hace, el crepúsculo prematuro del talentoso profesional se pospondrá, al menos por ahora.

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |