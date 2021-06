Maria Stepanova, nominada al Booker Prize: "Rusia vive un secuestro de la historia"

Maria Stepanova huyó. Desde hace muchos meses vive con su familia en una "dacha”, una casa de campo cerca de Moscú. Es una estrategia bastante típica en la escena cultural rusa: tanto la pandemia como el duro clima político han causado que numerosos trabajadores del mundo cultural hayan apostado por "emigrar a una dacha".

Desde ahí se comunica con sus editores de todo el mundo, coordina el trabajo de colta.ru, una de las últimas plataformas periodísticas independientes en Rusia, como editora en jefe, y escribe. También concede numerosas entrevistas: a veces varias veces al día, por la nominación al International Booker Prize.

Luchando contra el olvido

Seis obras han sido preseleccionadas para el Premio Booker. También una argentina: Los peligros de fumar en la cama, de Mariana Enríquez. Este premio literario reconoce las mejores novelas en lengua extranjera traducidas al inglés en el Reino Unido, en 2020. Es la tercera vez en la historia del premio que una novela traducida del ruso haya sido preseleccionada.

La obra "En Memoria de la Memoria”, en la que trabajó durante muchos años la poeta, ensayista y periodista nacida en Moscú en 1972, causó sensación en Rusia en 2017 y es considerada el texto en ruso más importante de la década.

La crítica literaria internacional elogió la diversidad del ensayo lírico de Stepanova sobre su propia historia familiar y la naturaleza de la memoria: historias de amor, diarios de viajes, reflexiones y reseñas. La obra es un reflejo de la familia ruso-judía-europea de la autora y su vida a lo largo de un siglo. Es una historia que no está en los libros escolares, tampoco en los rusos.

En 2018, Stepanova ganó el Premio Gran Libro de Rusia

El enfoque es de gran actualidad para su país, ya que está experimentando, según Stepanova, "un secuestro de la historia" por parte de quienes están en el poder. "La versión de Putin de la historia resulta ser una cadena ininterrumpida de victorias", dijo Maria Stepanova en entrevista con DW. "De una magnitud creciente: desde la Rusia zarista, la era victoriosa de Stalin y finalmente hasta el radiante presente de Putin, lleno de dignidad y estabilidad", afirmó. Existe la impresión de que no hubo ni revolución, ni guerra civil, ni millones de víctimas del terror bajo Stalin, agregó Stepanova. "El poder está dispuesto a luchar por todos los medios por esta versión de la historia. Entre otras cosas, se están aprobando leyes para falsificar la historia", concluyó.

Poeta, escritora y ensayista

Desde principios de la década de 1990, cuando estudiaba en el Instituto de Literatura Maxim Gorky de Moscú, Stepanova publicó numerosos volúmenes de poesía y ensayos. Es elocuente, enérgica y sigue moldeando la escena cultural rusa.

En 2018 asumió un puesto como profesora invitada en la Universidad Humboldt de Berlín. La conexión con la escena cultural internacional es central para Stepanova, especialmente en la situación política actual: "La cultura debe seguir siendo un campo de diálogo internacional, porque si este diálogo se rompe, la cultura rusa queda atrapada en el interior y se devora a sí misma poco a poco", argumentó la escritora.

Maria Stepanova no se anda con rodeos. Es muy crítica con la situación actual en Rusia: "Me parece que el Gobierno ha encontrado la manera de seguir reprimiendo al pueblo y mantenerlo obediente y con miedo, sin perderse en campos de internamiento ni ejecuciones. Esta es una táctica de "chivo expiatorio": víctimas selectivas, detenciones selectivas. En su insolencia, gestos francamente teatrales, como el secuestro de un avión, tienen efecto. La gente no se intimida porque su vida esté amenazada mañana u hoy, sino simplemente porque entiende que lo que se le hace a una persona, le puede pasar a todos en cualquier momento”.

(rmr/ers)