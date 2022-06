Maria Ressa en DW: Las mentiras se difunden más rápido que los hechos

"Si no tenemos hechos, no tenemos la verdad; si no tenemos la verdad, no tenemos confianza”, dijo este lunes (20.06.2022) la premio Nobel de la Paz Maria Ressa, al pronunciar el discurso de apertura en el Global Media Forum (GMF) de DW en 2022. “Reconstruir la confianza con la verdad es vital para combatir el ascenso del fascismo”, subrayó.

Expertos en medios de todo el mundo participan en el evento de dos días para discutir sobre el futuro del periodismo en una época de guerras, crisis y catástrofes.

Durante su discurso, Ressa señaló cómo la tecnología está contribuyendo al problema de las noticias falsas y la desinformación, y señaló que las mentiras, mezcladas con ira y odio, viajan más rápido que los hechos.

Noticias falsas y tiranía de tendencias en redes sociales

La difusión de mentiras, así como la persuasión masiva personalizada, la hipersocialización y la tiranía de las tendencias están erosionando el sentido de realidad compartida y promoviendo el capitalismo de vigilancia, argumentó.

"No se conviertan en una organización de noticias perdedora del capitalismo de vigilancia. Debemos usar la tecnología para controlar nuestro propio destino”, subrayó. Y agregó: "Si no hay un Estado de derecho en el mundo virtual, tampoco habrá un Estado de derecho en el mundo natural”.

"Si no hay integridad de los hechos, ¿cómo puede haber integridad en las elecciones?”, cuestionó, enfatizando cómo esa situación representa una amenaza para la democracia.

La renombrada periodista pidió una legislación para regular las empresas de tecnología, así como un mayor apoyo financiero para los medios, instando a los gobiernos democráticos a asignar más del 0,3 % de su asistencia para el desarrollo en el extranjero a promover el periodismo.

Maria Ressa, periodista filipina laureada con el Premio Nobel de la Paz, durante su discurso de apertura en el Global Media Forum de DW en Bonn.

El portal Rappler y campaña antidrogas de Duterte

Los comentarios de Ressa llegan en un momento en el que periodistas y activistas de derechos humanos en Filipinas están cada vez más preocupados por los acontecimientos en su país, donde Ferdinand Marcos Jr., el hijo del exdictador filipino del mismo nombre, se convertirá en presidente el 30 de junio, luego de su reciente triunfo electoral. La vicepresidenta será Sara Duterte, la hija del presidente saliente Rodrigo Duterte. Hasta ahora, ninguno de los dos ha reconocido las atrocidades contra los derechos humanos que tuvieron lugar durante los gobiernos de sus padres. Según críticos, las familias Marcos y Duterte se han destacado por explotar y manipular las redes sociales para crear un ecosistema de información alternativo de amplio alcance.

Rappler, la organización informativa fundada por Ressa en 2012, ha estado al frente de la campaña contra las noticias falsas y la desinformación en ese país.

Periodistas de Rappler informaron sobre los excesos de la campaña antidrogas de Duterte, que dejó a miles de sospechosos -en su mayoría, menores- muertos a tiros por la Policía o por guardias de seguridad. Los asesinatos de la campaña contra las drogas están siendo investigados actualmente por la Corte Penal Internacional como posibles crímenes contra la humanidad.

El trabajo de Rappler llevó a un aumento de los llamados a que se responsabilice a Duterte por las denuncias de violaciones de derechos humanos. Además de Rappler, Ressa también cofundó Real Facebook Oversight Board, un grupo de expertos globales cuyo objetivo es hacer que Facebook rinda cuentas. No está vinculado al consejo de vigilancia del gigante de las redes sociales.

En el foro de Bonn, Ressa dijo que Facebook "reemplazó a los periodistas por influencers”, y que las redes sociales hicieron retroceder la democracia en varios países, al tiempo que llamó a que se cree una regulación gubernamental más estricta de su uso.

En octubre de 2021, Ressa, junto con el periodista ruso Dmitry Muratov, recibieron el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para proteger la libertad de expresión.

