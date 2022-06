Periodismo en tiempos de crisis, en el Global Media Forum de DW

Las crisis, incluidas las mundiales, ya no son la excepción. Se han convertido en la nueva normalidad. El cambio climático, la extinción de especies, la creciente desigualdad, las pandemias y la guerra no solo se sustituyen entre sí. Se superponen, se refuerzan mutuamente y crean un campo de amenaza integral.

Tras el ataque ruso a Ucrania, no solo mueren personas bajo lluvias de balas, sino que se aproxima una hambruna, la economía mundial se tambalea y amenazan olas de migración. En medio de estas crisis, se encuentran los periodistas. Como reporteros, como columnistas, y a menudo como blanco de ataques.

"En este sentido, el ataque ruso a Ucrania también ensombrece el Global Media Forum (GMF) de este año", señala el director general de Deutsche Welle (DW), Peter Limbourg, en relación con la conferencia internacional de medios de comunicación que se lleva a cabo este 20 y 21 de junio, en Bonn.

"Se refleja en los temas de la conferencia y también ha determinado la selección de los ganadores de nuestro Premio a la Libertad de Expresión: estamos honrando a dos periodistas ucranianos que han contribuido especialmente a difundir la cruel realidad de esta guerra al público de todo el mundo", agregó.

Los periodistas ucranianos Evgeniy Maloletka (der.) y Mstyslav Chernov (izq.).

Evgeniy Maloletka y Mstyslav Chernov habían documentado el asedio y la destrucción de la ciudad portuaria de Mariúpol. La entrega del premio a los dos fotoperiodistas al final del primer día de la conferencia es uno de los momentos más destacados del encuentro.

"¿Qué estás dispuesto a sacrificar por la verdad?"

Muy esperado es también la presencia deMaria Ressa, Premio Nobel de la Paz 2021. Se anuncia con un discurso que nos interpela con esta pregunta: "¿Qué estás dispuesto a sacrificar por la verdad?". Y Ressa sabe de lo que habla: como periodista de investigación y cofundadora de un portal de noticias en línea, ha sido personalmente objeto de un acoso constante por parte del Gobierno filipino, incluidas múltiples detenciones.

"Estoy muy contento de haberla convencido para que inaugure el foro", afirma Limbourg. Y añade: "Con la conferencia, queremos animar y fortalecer a todos los que trabajan por la libertad de opinión y de los medios de comunicación en todo el mundo".

El Global Media Forum de DW se ha consolidado como la mayor conferencia internacional sobre medios de comunicación en Alemania. DW la acoge por decimoquinta vez, esta vez bajo el lema: "Dando forma al mañana, ahora".

En los dos últimos años, los debates solo se llevaron a cabo de forma virtual, debido a la pandemia de coronavirus. Ahora, el evento vuelve a celebrarse presencialmente en la antigua sala de plenos del Parlamento alemán en Bonn y en otras salas del Centro Mundial de Conferencias. Pero quienes no puedan acudir a Bonn podrán seguir al menos algunos de los eventos por internet.

Detención de la periodista filipina Maria Ressa, en 2019.

Cobertura de guerra, telón de acero digital y cómo eludir la censura

Verica Spasovska, responsable del programa de la conferencia, explica que el enfoque principal de este año estará en: "¿Cómo se posicionan los periodistas en tiempos de crisis y conflicto? ¿Cómo recuperamos nuestra credibilidad o cómo la mantenemos ante nuestro público? ¿Qué desafíos plantean estas crisis para el trabajo de los periodistas?".

El estallido de la guerra en Ucrania ha hecho que Spasovska revise de nuevo el programa. "Ahora estamos prestando más atención, por ejemplo, a los informes de guerra, arrojando luz sobre el nuevo telón de acero digital en Europa, planteando preguntas sobre cómo burlar la censura. Estos son nuevos temas que hemos incluido en el programa", sostiene.

Spasovska espera que los participantes vuelvan a casa tras los dos días de conferencia con la sensación de que "he aprendido algo, me he llevado algo".

(ct/rml)