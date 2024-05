Marco Reus y el BVB alcanzan la final de la Champions League

En el minuto 56 había llegado el momento. Instantes después de que Mats Hummels marcara un gol para Borussia Dortmund (1-0), un funcionario de la UEFA levantaba un cartel con el número once. Marco Reus se plantó en la línea de banda, se frotó brevemente las manos y luego dio una palmada a Karim Adeyemi, que tuvo que abandonar el terreno de juego. Reus entró en el campo del estadio parisino para disputar su 71º partido de Liga de Campeones con el BVB.

Fue en parte gracias a él que el Dortmund logró resistir con una actuación madura y sólida a la presión de los anfitriones, liderados por la superestrella Kylian Mbappé. Con la victoria por 1-0, el equipo del entrenador Edin Terzic alcanzó la final por tercera vez, después de 1997 y 2013.

Partido de despedida en el estadio de Wembley

Ahora tendrán nuevamente una oportunidad y, para Reus, que dejará el club al final de la temporada, tras casi 22 años, esta es la última oportunidad de ganar un gran título internacional con "su" equipo. "Indescriptible", declaró entusiasmado, después de alcanzar la final. "Nadie contaba con nosotros. Hemos tenido que sufrir mucho. Ahora, la final. Ahí pone sólo el nombre de Borussia Dortmund", dijo Reus y exigió: "Ahora tenemos que ganar el título. Si no, sería una mierda".

Será el último partido de Reus con la camiseta del BVB. El jugador de 35 años anunció hace unos días que no renovará su contrato con el Dortmund cuando expire. Reus anunció su marcha en un emotivo video de despedida. "He pasado más de la mitad de mi vida en este club y he disfrutado cada día, aunque, por supuesto, ha habido momentos difíciles", dijo. "Ya sé que será difícil para mí decir adiós al final de la temporada. Y, sin embargo, me alegro de que ahora haya claridad".

Repetidas lesiones

El mediapunta es, sin duda, uno de los mejores futbolistas alemanes de la historia y, sin embargo, su palmarés está bastante vacío. Ha ganado dos veces la Copa de Alemania (DFB-Pokal 2017 y 2021), y es, también, tres veces campeón de la Supercopa de Alemania (DFL-Supercup) con el Borussia Dortmund. Pero Reus nunca llegó a despuntar con la selección nacional. Graves lesiones lo frenaron en repetidas ocasiones y le impidieron tener una gran carrera internacional.

Marco Reus cuando ganó la copa DFB en 2021. Imagen: Marvin Ibo G?ng?r/GES/picture alliance

Está por ver si Marco Reus tendrá otra oportunidad en la Eurocopa de este año, en Alemania. El 48 veces jugador nacional aún no ha perdido del todo la esperanza de ser convocado por el seleccionador nacional, Julian Nagelsmann. "Sería algo muy especial", dijo Reus en enero de este año. "Sería, por supuesto, mi último torneo, y además en mi país. Quiero hacerle la elección lo más difícil posible", agregó.

Despedida como leyenda del Dortmund

Esta última temporada como jugador del BVB será, inesperadamente, la última oportunidad para Reus de ganar un título internacional con el Borussia Dortmund. La final de la Champions League en el estadio de Wembley será su última aparición con la camiseta del BVB.

"Es una leyenda viva aquí. En el fútbol moderno, es una historia única que alguien se entregue así a un solo club", declaró Edin Terzic, entrenador del BVB, antes del partido en París. También el director deportivo Sebastian Kehl lo elogió: "Es uno de los mejores jugadores de la historia del club".

Tras el partido, todo el equipo celebró la victoria durante varios minutos con camisetas en las que se leía "London 24". Si logran celebrar nuevamente en la capital inglesa, esa sería también una despedida perfecta para Marco Reus.

(ies/ers)