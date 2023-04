Marco Reus, un eterno del Borussia Dortmund

Cuando otros se iban y volvían al panal, Marco Reus se mantuvo fiel. Y se mantendrá otro año: esta semana el Borussia Dortmund (BVB) anunció con bombo y platillo la renovación de contrato del eterno número 11 de las "abejas”. A sus 33 años, Reus defenderá los colores del club de sus amores una temporada más.

"Me alegro por esta renovación de mi contrato por una temporada, porque siempre he dicho que en lo ideal, no desearía jugar en otro club que no sea el BVB en mi carrera", añadió Reus, que tendrá 35 años al final de esta nueva extensión de su contrato.

Fiel al negro y amarillo

Esas fueron las buenas nuevas que comunicó el club a través de redes sociales este jueves (27.04.2023), lo cual no es asunto menor. Al contrario, el Borussia Dortmund sella y estrecha una relación que comenzó hace más de dos décadas. Reus creció en las filas de los "negriamarillos” en los años 90, no obstante, juega en el primer equipo desde 2012.

Puntualmente, Reus se formó en el Dortmund entre 1995 y 2005. Después se marchó, aunque no muy lejos: tras jugar tres temporadas en el Borussia Mönchengladbach de 2009 a 2012, volvió a los colores amarillo y negro. En total, Reus ha anotado 161 goles en partidos oficiales con el Dortmund, siendo el segundo mejor goleador de la historia del club. Dicho sea de paso, está a 16 goles del récord de Alfred Preissler (177), conseguidos entre los años 40 y 50.

Marco Reus (centro) celebra un gol contra el Rb Leipzig en el Signal Iduna Park de Dortmund.

Tan cerca y tan lejos de la gloria

Marco es capitán del Borussia Dortmund, rol que asumió ya en 2018. Hoy más que nunca, tiene motivos para soñar en grande. Y es que desde que llegó a la región del Ruhr en 2012, Reus ha ganado dos Copas de Alemania, pero el título de liga se le ha negado todos estos años.

A cinco fechas del final de la temporada 2022/23, el BVB es líder de la competencia aventajando al Bayern Múnich por un punto. No solo eso, a la par de tener en sus manos la gran chance de proclamarse campeón de Bundesliga, también significa cortar la hegemonía muniquesa, la cual empezó precisamente cuando Reus llegó al club y que se ha extendido durante una década (2012-2022).

"Tenemos ante nosotros un gran objetivo, que necesita toda nuestra concentración: deseamos ser campeones de Alemania y por eso necesitamos a cada uno de los miembros del Borussia", explicó Reus.

Pero el centrocampista internacional alemán también ha sido víctima de múltiples lesiones a lo largo de su carrera, como la que sufrió en el tobillo izquierdo durante el último partido de preparación previo al Mundial de Brasil 2014. Reus no pudo levantar la Copa del Mundo con Alemania en esa justa mundialista.

Así, Reus se prepara para disputar su partido 361 en Bundesliga. Y el objetivo parece cada vez más cerca. ¿Podrá Marco finalmente vestirse de campeón con su eterno Borussia Dortmund? Es ahora o nunca.