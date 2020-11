Manifestantes exigen en Miami la libertad de rapero cubano detenido

Cerca de un centenar de personas exigieron este miércoles (25.11.2020) frente a la Torre de la Libertad de Miami, Estados Unidos, la liberación "inmediata" del rapero y disidente cubano Denis Solís, condenado a prisión en Cuba, una demanda que mantiene en huelga de hambre a varios activistas en La Habana.

Con carteles en inglés y español que decían "Abajo la dictadura", "We want them alive" (Los queremos vivos) y "We want them free" (Los queremos libres), los manifestantes, jóvenes en su mayoría, respondieron a una convocatoria realizada en redes sociales que se suma a otras en el mundo a favor del la liberación del rapero. Ayer martes, manifestantes realizaron una protesta similar en la ciudad de Nueva York, donde exigieron la excarcelación del joven músico.

Catorce personas vinculadas al Movimiento San Isidro -una de las principales organizaciones opositoras creadas por disidentes del ámbito del arte y la cultura- están atrincheradas desde el pasado día 16 en una casa del tradicional barrio de La Habana Vieja para pedir la liberación de Solís, condenado a ocho meses de cárcel por "desacato".

Dos de ellos, el artista Luis Manuel Otero Alcántara y el músico Maykel Castillo, mantienen desde hace una semana una huelga de hambre y sed, mientras otros tres permanecen sin ingerir alimentos sólidos y otros dos la abandonaron por motivos de salud.

Manifestantes protestaron en Nueva York en solidaridad con el rapero cubano preso, Denis Solís, el 24.11.2020.

La convocatoria de Miami fue lanzada en Facebook por Marisel Trespalacios, una inmigrante cubana máster en Economía y Relaciones Internacionales, y por el ingeniero y escritor Lemis Tarajano, indicó el medio digital Cubanet.

Pompeo miente, dice canciller cubano

En tanto, el gobierno cubano acusó al secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, de mentir sobre la protesta que realiza en La Habana un grupo de jóvenes artistas y reclamó a Washington cesar la "injerencia" en sus asuntos internos.

"El Secretario Pompeo miente, EEUU nunca ha apoyado al pueblo cubano" y "debe cesar y desistir de la injerencia en los asuntos internos de Cuba", tuiteó el canciller cubano, Bruno Rodríguez.

Pompeo condenó el martes "la cruel represión" del gobierno comunista de la isla contra los integrantes del Movimiento San Isidro que protestan pacíficamente contra el encarcelamiento de Denis Solís.

La Habana no reconoce legalmente ningún movimiento opositor y los considera "mercenarios" al servicio de Estados Unidos.

gs (afp, efe)