Magela Baudoin, la escritora boliviana que rompe brechas

Magela Baudoin (1973) es una de las escritoras más prestigiosas de su generación. Autora reconocida en Bolivia, ha obtenido numerosos premios por sus libros El sonido de la H (2014, Premio Nacional de Novela), La composición de la sal (2014, Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez) y Vendrá la muerte y tendrá tus ojos (2021, finalista del Premio de Narrativa Breve Ribera del Duero). Con esos a cualquier creador le bastaría, pero en 2021 la autora obtuvo además el premio Anna Seghers, que entrega la fundación homónima en Alemania para incentivar a autores promisorios. Debido a la pandemia, Baudoin recién pudo recibir su galardón en junio de 2023, en Berlín.

"Obtener el premio Anna Seghers fue un honor y una alegría”, dice Baudoin a DW desde Estados Unidos, donde cursa un doctorado. "Y no solo porque Anna Seghers estableció como prioridad impulsar y reconocer la obra de escritores latinoamericanos, sino también por su profunda preocupación ética respecto de la migración y el exilio, que son temas tan importantes hoy en día, en el mundo en general y en Latinoamérica de forma muy particular”, agrega la también académica de la Universidad Privada de Santa Cruz.

Como si fuera poco, Baudoin tiene otros desafíos: es directora de la revista literaria El Ansia y fundadora de Editorial Mantis, cuyo fin es abrir espacio para publicar a autoras latinoamericanas y ayudar, así, a romper la brecha de género que existe también en la literatura.

¿Qué significó recibir un premio en Alemania?

El Anna Seghers es un premio importante. Y me honra compartir el honor con el escritor boliviano Wilmer Urrelo, que lo recibió en 2012, y con otros escritores que admiro enormemente, como Pedro Lemebel, Cristina Rivera Garza, Alejandra Costamagna, Fernanda Melchor, Miguel Vitagliano, Lina Meruane y Gioconda Belli, entre otros.

¿Se abre la posibilidad de ser traducida al alemán gracias a este reconocimiento?

Sería estupendo. Mi trabajo ha sido traducido a otras lenguas, pero todavía no al alemán. Aunque Christiane Quandt, extraordinaria traductora y lectora latinoamericanista, ha traducido y publicado fragmentos de mi novela El sonido de la H. Ojalá se pueda publicar alguno de mis libros en Alemania.

Su trayectoria está llena de premios. ¿Se siente la presión de esos galardones cuando se trabaja en una nueva obra?

He tratado de sustraerme de las expectativas externas e internas que pueden generar los premios, entre otras cosas porque no me gusta hiperbolizar el éxito, como tampoco el fracaso. Así que escribo cuando y como puedo, de ahí que pase lo que tenga que pasar.

¿Cómo surge la idea de Editorial Mantis? ¿Llena un vacío a la hora de dar oportunidades a autoras a las que el circuito comercial les resulta esquivo?

Giovanna Rivero y yo decidimos crear Mantis como respuesta a nuestra propia experiencia como escritoras en un país, Bolivia, donde la cultura se hace a pulmón y que está bastante desconectado de los circuitos culturales y editoriales internacionales. Pero también como una posibilidad concreta de acortar, aunque sea mínimamente, las brechas de género en la literatura. Esperamos que un día eso que se ha llamado la "discriminación positiva” no sea necesaria, pero en este momento tan inequitativo de la historia todavía lo es.

¿Es muy fuerte esa brecha de género en la literatura?

Si bien las proporciones han cambiado en los últimos años en el llamado "primer mundo”, todavía se publica mucho más a hombres que a mujeres, el mundo académico contrata a más hombres, hay muchos más niños que niñas que van a la escuela en los países más pobres, etc. Eso es especialmente cierto en Bolivia. Entonces, sí, nos interesa leer lo que las mujeres están escribiendo en español y publicarlas. Difundir sus voces, especialmente las bolivianas.

¿Qué significa para usted la revista El Ansia?

Es una revista de literatura boliviana contemporánea, digamos una cartografía, que hacemos con un grupo de narradores y poetas y en la cual trabajamos alrededor de autores, consagrados o no, cuya obra nos parece que es necesario difundir, leer, poner a dialogar de distintas maneras con lo contemporáneo y también con la tradición. Los autores del número de este año son Giovanna Rivero, Gabriel Mamani Magne y Gustavo Cárdenas. Tres autores absolutamente imprescindibles de nuestra literatura actual.

Usted hace clases, asiste a clases en Estados Unidos, dirige una revista... ¿en qué momento encuentra la calma para escribir?

En el momento que hay, noches, fines de semanas, feriados, muy temprano en la mañana. No importa si hay calma o no, aunque es verdad que prefiero que no haya nadie alrededor. Las condiciones para la escritura nunca son ideales porque nadie puede vivir de la escritura, o muy poca gente puede hacerlo. Conozco pocos escritores que no tengan que hacer mil cosas para escribir y procurarse sustento. Entonces es lo que hay y está bien.

¿Trabaja en algún nuevo libro?

Sí, ahora mismo en uno de no ficción. Y escribo cuentos siempre. Soy supersticiosa, así que por cábala, no diré nada más.

