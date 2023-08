Madonna, reina del pop, ¿y joven eterna?

Como la primera mujer en dominar el mundo masculino del pop, Madonna, que ahora cumple 65 años, ya tiene un poderoso legado cultural que celebrar.

Con más de 300 millones de discos vendidos y una fortuna estimada en 850 millones de dólares, Madonna es una de las mujeres más exitosas de la industria musical. Ha encabezado 11 veces el ránking anual de la revista Forbes de las mujeres mejor pagadas en la música. Obtuvo 28 nominaciones al Grammy y ganó el premio siete veces.

Además de estrella de la música, también es empresaria, escritora, directora, productora y diseñadora. Y aunque no le fue fácil despegar como actriz, ganó un Globo de Oro por su papel de "Evita" en la versión cinematográfica del musical de 1997.

Rompiendo tabúes

Madonna Louise Ciccone nació el 16 de agosto de 1958 en Bay City, Michigan. Tuvo su gran oportunidad a principios de los 80. Y a lo largo de los años logró inspirar y sorprender con su versatilidad y capacidad para reinventarse en términos de música, estilo e identidad.

Se convirtió en sinónimo de transgresión y ruptura de tabúes, sin temor a crear controversia, con canciones como "Papa Don't Preach", sobre el embarazo adolescente, o videos musicales provocativos como "Like a Prayer", que presentaba cruces en llamas y a un Jesús negro.

El mundo la conoció como la rebelde provocadora con medias de red rotas y guantes sin dedos, o como una bomba sexual con corsés de Jean Paul Gaultier. Luego tomó un giro espiritual inesperado, explorando el misticismo judío de la cábala, y adoptando el nombre hebreo de Esther en 2004.

Luego se embarcó en su aventura de crianza y ahora es madre de seis hijos. Formó parejas poderosas que llegaron a los titulares al unirse en matrimonio, primero, con el actor estadounidense Sean Penn (1985-1989) y luego con el director británico Guy Ritchie (2000-2008).

Sin dejar nunca su estilo provocador, es autora de títulos tan variados como "Sex", un libro de 1992 que incluye pornografía ligera y representaciones de sadomasoquismo, y "The English Roses", un cuento para niños de tono moralista. Este último se convirtió en el libro ilustrado para niños más vendido de todos los tiempos tras su publicación en 2003, y Madonna donó todas las ganancias a una organización benéfica para niños.

Sus esfuerzos filantrópicos también son variados y bien conocidos, e incluyen sus propias organizaciones benéficas, Ray of Light Foundation y Raising Malawi.

Otro golpe acaparador de titulares: Madonna y Britney Spears besándose en el escenario de los MTV Music Awards en 2003. Imagen: Julie Jacobsen/AP/picture alliance

Empujando los límites de la edad o "envejeciendo con gracia"

Recientemente, parecería que la mayor parte de la atención que recibe Madonna gira en torno a su relación con la cirugía plástica.

El pináculo de esta obsesión llegó a principios de este año, en la ceremonia de los Grammy 2023. Presentó la actuación de Sam Smith y la cantante alemana Kim Petras con un discurso sobre el poder de la rebelión. Fue un evento histórico, ya que Petras es la primera cantante abiertamente transgénero en ganar un Grammy. Sin embargo, el rostro irreconocible de Madonna se robó la atención y provocó un gran debate.

La reina del pop enfrentó los comentarios críticos en una publicación de Instagram: "Nunca me he disculpado por ninguna de las elecciones creativas que he hecho, ni por la forma en que me veo o me visto, y no voy a empezar. He sido degradada por los medios desde el comienzo de mi carrera, pero entiendo que todo esto es una prueba, y estoy feliz de ser pionera para que todas las mujeres detrás de mí puedan tener un tiempo más fácil en los años venideros".

Pero, ¿tratar de mantenerse joven de manera obsesiva es realmente un mensaje de empoderamiento para las mujeres? Muchos críticos lo ven como un juego con aquello que los hombres, y la sociedad en general, esperan de las mujeres y de las estrellas en particular. Unos códigos con los que Madonna nunca ha rehusado jugar.

Sustos por su salud

Mientras tanto, la reina del pop ha estado lidiando con otros problemas. A fines de junio, la estrella fue hospitalizada debido a una grave infección bacteriana. Tuvo que posponer la etapa norteamericana de su gira mundial "Celebration", un homenaje a su carrera de más de cuatro décadas.

Este no es el primer problema de salud que ha tenido Madonna en los últimos años. En 2020 se sometió a una cirugía de reemplazo de cadera luego de una lesión sufrida en su gira "Madame X".

Pero parece que Madonna no tiene planes de bajar el ritmo. "Mi enfoque ahora es mi salud y fortalecerme, y les aseguro que volveré con ustedes tan pronto como pueda", escribió en una publicación de Instagram. Su gira por Europa está programada para comenzar en octubre de 2023 e incluye cuatro presentaciones en Alemania.

(rml/cp)