Kim Petras, la primera mujer trans en la cima del pop

"Mummy don′t know daddy's getting hot at the body shop" (Mamá no sabe que papá se está poniendo caliente en el club de striptease), canta un coro de muchas voces, "doing something unholy" (donde hace cosas deshonrosas). A continuación, el ritmo se impone y una voz se dirige al padre: "She′d kick you out if she ever, ever knew" ("¡Te echaría si se enterase alguna vez!").

"Unholy", la canción de Kim Petras y Sam Smith, habla de los anhelos secretos de un padre de familia casado. Se convierte en un "chico sucio, sucio", como dice la letra, un chico sucio que visita un club erótico, con una clara intención. Su traición al ideal burgués del matrimonio es el material a partir del cual Petras y Smith crearon su éxito conjunto.

La comunidad LGBTQ aplaude a Kim Petras

La canción se volvió viral. Para Smith, el éxito en las listas no es nada nuevo: desde 2014 ha encabezado las listas ocho veces en Gran Bretaña, y en Estados Unidos el sencillo "Stay With Me" aterrizó en el número dos. En cambio, la cantante y compositora Kim Petras, originaria de la ciudad alemana de Colonia, todavía se consideraba una desconocida, aunque ya había escrito canciones para la rapera estadounidense Fergie y la cantante de R&B Rihanna. Eso ha cambiado ahora: Algunos ya la comparan con Lady Gaga, y el periódico estadounidense New York Times le ha dado el título de Princess of Gloss (princesa del brillo).

Kim Petras se lanzó muy pronto a la búsqueda de su identidad de género. Nació en Colonia en 1992, como niño, y creció en la cercana y pequeña ciudad de Hennef. En ese momento todavía se llamaba Tim. A los dos años empezó a probarse ropa de niña, se ponía faldas y jugaba con muñecas. "Siempre me he sentido como una chica. A los cinco años odiaba mi cuerpo", cuenta al semanario Die Zeit. "No podía identificarme con mi identidad sexual, quería que desapareciera". Corre por su habitación con unas tijeras, queriendo "cortárselo".

El niño sufre cada vez más por estar atrapado en el cuerpo equivocado. "Tuve la suerte de tener unos padres que me entendían de verdad. Pero su entorno se mostró mucho menos comprensivo: "Había médicos raros que me decían: 'Estás loco'", recuerda Kim.

Tim hizo un tratamiento en un centro especializado en terapias hormonales de Hamburgo. Las inyecciones detuvieron primero la pubertad masculina, y las hormonas estimularon el cambio femenino en el cuerpo. Las personas transexuales son, desde el punto de vista biológico, mujeres u hombres, pero se perciben a sí mismas como miembros del sexo opuesto y se comportan de acuerdo con esa identidad sexual. Normalmente, los transexuales también quieren adaptar su cuerpo al género con el que se identifican.

"Quiero ser conocida como una buena artista"

Primero Tim, y después Kim, encontraron alivio, y una forma de expresarse en la música pop. Kim comenzó a publicar sus propias canciones en internet a los 15 años. Más tarde trabajó como compositora en Estados Unidos. Desde 2017, Kim Petras hace apariciones cada vez más frecuentes como cantante. Entretanto, ha publicado dos álbumes de estudio propios y ha colaborado con músicos como Dr. Luke, Charli XCX, Kygo y Paris Hilton.

¿Es importante para sus canciones que sea transexual? "No", dice en la entrevista con el semanario Die Zeit, sus canciones "tratan más bien sobre cosas humanas: el amor, el dolor, y cómo imagino mi vida". Pero siempre formará parte de la comunidad LGTB y la defenderá, afirma. "Claro que mi transexualidad me hace especial", dice, "pero quiero ser conocida por ser una buena artista". Una cosa es cierta: Su éxito le está dando valor a la comunidad LGTBQ.

