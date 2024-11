Macron descarta firmar acuerdo UE-Mercosur "tal como está"

El presidente francés Emmanuel Macron se reunió este domingo (17.11.2024) en Buenos Aires con su par argentino Javier Milei, con el doble objetivo de "defender" a los agricultores franceses movilizados contra el acuerdo comercial con Mercosur y convencer a Milei de que no actúe solo en materia climática.

"Le dije muy sincera y claramente al presidente argentino que hoy Francia no firmaría este tratado del Mercosur tal como está", dijo Macron a la prensa en la pista del aeropuerto de Buenos Aires, antes de partir hacia Brasil. "Él mismo (Milei) me dijo que no estaba satisfecho" con este texto, agregó.

Después de un simbólico homenaje a las víctimas francesas durante la dictadura militar argentina (1976-1983), Macron visitó la Casa Rosada, el palacio presidencial, donde fue recibido por Milei por segunda vez tras una cena el sábado.

Agricultures franceses se oponen al acuerdo

"No siempre pensamos igual en muchos temas", dijo Macron respecto a su homólogo argentino antes de reunirse con él este domingo, "pero es muy útil intercambiar ideas para preparar" el G20, al que ambos asistirán el lunes y el martes en Río de Janeiro.

Entretanto, en Francia los agricultores se movilizarán contra un tratado de libre comercio de la Unión Europea (UE), impulsado sobre todo por Alemania y España, que esperan firmar antes de fin de año con Mercosur.

Los trabajadores agrícolas temen una avalancha de carne latinoamericana y advierten sobre la competencia desleal de productos que no están sujetos a las estrictas normas medioambientales y sanitarias de Europa.

"Seguiremos trabajando duro para defender nuestro modelo (...) Si todos somos razonables, hay un camino a seguir, pero no será a costa de nuestros agricultores", dijo Macron.

