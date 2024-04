México presenta demanda contra Ecuador ante la CIJ

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador pide que el país sudamericano sea suspendido de la ONU mientras no se disculpe por haber invadido la embajada mexicana en Quito.

El Gobierno de México presentó este jueves (11.04.2024) una demanda contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya por el asalto a la embajada mexicana en Quito el viernes pasado, informó la cancillería. Ese día, fuerzas policiales irrumpieron en la sede diplomática para capturar al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien había recibido asilo político de México.

"Nuestra demanda es contra el Estado de Ecuador, no contra ninguna persona en particular", comentó la canciller mexicana, Alicia Bárcena. El objetivo que persigue es conseguir "la suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas en tanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional, con la finalidad de garantizar la reparación del daño moral infligido al Estado mexicano y sus nacionales", añadió la ministra.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo en la misma rueda de prensa que lo que se busca es "que no se repita en ningún país en el mundo, que se garantice el derecho internacional, que no se violen los locales, las embajadas de países de ninguna nación". "No hay duda, Ecuador violó la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas al violar la inmunidad de la embajada", señaló, en tanto, Alejandro Celorio, consultor jurídico de la cancillería mexicana.

Otras medidas

México ya rompió relaciones con Quito, pero no será la única respuesta a lo sucedido. La secretaria mexicana de Relaciones Exteriores también advirtió que han suspendido las negociaciones del tratado de libre comercio con Ecuador, que buscaba el acuerdo para ingresar a la Alianza del Pacífico, el bloque comercial que también integran Colombia, Chile y Perú.

"Nosotros sí hemos suspendido las relaciones comerciales con Ecuador, en el sentido que estábamos negociando un tratado de libre comercio y esas conversaciones se han suspendido", manifestó Bárcena, quien agregó que el Gobierno de México analiza presentar una denuncia penal en Ecuador por el allanamiento a su embajada y por la agresión a su personal diplomático.

La acusación penal se basaría en las imágenes grabadas por cámaras del recinto, donde el viernes pasado la Policía saltó la barda, entró por la fuerza, apuntó con una pistola al jefe de cancillería, Roberto Canseco, y sometió a personal diplomático en la calle.

