México envía a Haití segundo vuelo con migrantes deportados

México repatrió a casi 130 haitianos, por vía aérea este miércoles (6.10.2021), en el marco de la estrategia coordinada con Puerto Príncipe, para atender la crisis que desató una oleada de migrantes indocumentados hacia Estados Unidos, informó el Instituto Nacional de Migración (INM).

Autoridades migratorias llevaron a cabo "el retorno de personas migrantes originarias de Haití, con apego a los derechos humanos y en acuerdo con autoridades consulares de ese país", reportó en un comunicado el INM.

El vuelo partió desde Tapachula, Chiapas, frontera con Guatemala, "con 129 pasajeros hacia el Aeropuerto Internacional de Puerto Príncipe", Haití, añadió el organismo.

Segundo grupo de haitianos retornado por México

Se trata del segundo grupo de haitianos que México regresa a su país, en el marco de los acuerdos alcanzados con Puerto Príncipe por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El primer grupo fue repatriado el 29 de septiembre pasado, en un procedimiento que el INM calificó entonces de "retorno voluntario asistido". En esta ocasión el organismo solo se refirió al "retorno" de migrantes.

Migrantes haitianos que buscan refugio en EE. UU. esperan ser procesados por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), fuera del albergue Casa INDI, en Monterrey, México.

Los haitianos se encontraban en la estación migratoria SXXI de Tapachula y fueron llevados al aeropuerto internacional de la misma ciudad en cuatro autobuses. Antes de su repatriación, los migrantes gritaron consignas de protesta, "pero fueron tranquilizados por agentes de la Guardia Nacional", dijo a la AFP una fuente de la policía local.

En la noche, el director para las Américas de Human Rigth Watch, José Miguel Vivanco, difundió un video en Twitter de otro usuario en el que se ve que uno de los migrantes salta de la escalera del avión, antes de ingresar al avión.

"En este vídeo un hombre salta de la escalera y corre, perseguido por agentes migratorios, mientras huye del avión que debe llevarlo de regreso a Haití. Será esto lo que el gobierno de AMLO llama retornos voluntarios?", cuestionó Vivanco. El INM no mencionó nada sobre ese video en su comunicado.

"La política migratoria de AMLO está plagada de eufemismos y mentiras. Los migrantes no son aprehendidos sino 'rescatados'. No son detenidos sino 'presentados'. No son deportados sino sujetos a 'retorno asistido'", destacó en otro tuit Vivanco.

México comenzó a devolver a su país a los haitianos después de que Estados Unidos ejecutara deportaciones masivas entre los cerca de 15.000 haitianos que acamparon bajo un puente fronterizo entre las ciudades de Del Río (Texas) y Acuña (México).

Éxodo masivo, deportaciones masivas

Las repatriaciones desde México forman parte de los acuerdos alcanzados en una mesa de diálogo entre representantes de México y Haití, instalada el pasado 21 de septiembre, "con la finalidad de atender las necesidades de las personas de origen haitiano ubicadas en territorio nacional", explicó el INM.

Desde hace poco más de tres meses, decenas de miles de haitianos protagonizan un éxodo que atraviesa el continente desde puntos tan lejanos como Chile y Brasil, con tal de cumplir el sueño de llegar a Estados Unidos para solicitar asilo.

Ante la negativa de Washington de recibirlos, muchos de ellos están optando por solicitar refugio en México y buscar oportunidades en el país latinoamericano.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, visitará México el 8 de octubre próximo para dialogar sobre seguridad. Según el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, la crisis migratoria no está entre los temas a tratar con el funcionario.

Ante la imposibilidad de llegar a EE. UU., muchos haitianos optan por solicitar refugio en México y buscar oportunidades en el país latinoamericano.

rml (afp, efe)