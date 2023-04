Más de 300 periodistas exigen a Lavrov la liberación del reportero de WSJ

Más de 300 periodistas extranjeros con experiencia en Rusia exigieron hoy (24.04.2023) al ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, la liberación del corresponsal de "The Wall Street Journal" detenido por espionaje, Evan Gershkovich.

"Estamos consternados y horrorizados por el arresto de nuestro colega y por los cargos que se le han presentado. Llamamos a las autoridades rusas a retirar los cargos y liberar inmediatamente a Evan Gershkovich", señala la carta abierta firmada por corresponsales de más de una veintena de países.

La misiva, firmada por corresponsales que trabajaron en este país desde 1964 hasta la actualidad, destaca el impresionante historial periodístico del detenido, cuya detención envía una "peligrosa señal" sobre "el desprecio del periodismo independiente" por parte de Rusia.

"El periodismo no es un crimen"

"No tenemos duda de que el único objetivo e intención de su trabajo era informar a sus lectores sobre la realidad actual en Rusia. Recabar información, incluso si va en contra de los intereses políticos, no convierte a Evan en un criminal o un espía, sino en un periodista. El periodismo no es un crimen", subraya.

Hace una semana el Tribunal Urbano de Moscú rechazó la apelación contra el arresto del corresponsal estadounidense y le mantuvo dos meses en prisión preventiva.

Entonces, al tribunal acudió la embajadora de Estados Unidos en Rusia, Lynne Tracy, que pudo visitar un día antes a su conciudadano tras recibir la autorización de Moscú. "La acusación no se basa en nada y seguiremos exigiendo a Rusia que le libere", aseguró la embajadora.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB) acusó formalmente de espionaje al periodista estadounidense el pasado día 7 de abril.

Decenas de periodistas independientes rusos escribieron una carta demandando su liberación y calificando de gratuita la acusación de espionaje en virtud del artículo 276 del código penal, cargo que acarrea hasta 20 años de cárcel.

ct (efe, The Wall Street Journal)