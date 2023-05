Lula rechaza invitación de Putin para visitar Rusia

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, informó este viernes (26.05.2023) que conversó telefónicamente con el líder ruso Vladimir Putin, y que rechazó una invitación que el dirigente de Moscú le hizo para asistir a la edición del Foro Económico Internacional que se celebrará en San Petersburgo en junio. El diálogo ocurre apenas días después de un frustrado encuentro de Lula con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

A través de sus redes sociales, Lula dijo que declinó la invitación por problemas de agenda, pero aprovechó para reiterarle su disposición para conversar sobre la paz en su conflicto con Ucrania. En concreto, Lula manifestó a Putin "la disposición de Brasil, junto con India, Indonesia y China, de conversar con ambos lados del conflicto (en Ucrania) en búsqueda de la paz".

Lula propone a Brasil como mediador en una eventual negociación para acabar con la guerra, desatada por la invasión rusa a territorio ucraniano en febrero de 2022. "Agradecí (a Putin) una invitación para ir al Foro Económico Internacional de San Petersburgo y respondí que no puedo ir a Rusia en este momento", tuiteó Lula respecto a este evento previsto entre el 14 y 17 de junio.

Idea sin eco

Lula, que ha sido acusado de ser suave con el régimen ruso respecto a su invasión, protagonizó un desencuentro con Zelenski en la cumbre del G7 en Hiroshima, Japón, cuando una cita bilateral no se concretó por supuestos "problemas de agenda”. Lula dijo estar "molesto" por no haberse reunido con su homólogo ucraniano, pero también afirmó que no tenía mucho sentido verse con Zelenski en este momento porque ni el mandatario ucraniano ni Putin dan muestras de querer la paz.

Desde que asumió su mandato, el pasado 1 de enero, Lula insiste en que es necesario articular un grupo de países que pueda mediar por un alto el fuego y llevar a Rusia y a Ucrania a una mesa de negociaciones. La propuesta no ha tenido eco entre los países de Occidente, que la rechazan pues consideran que el líder brasileño iguala "el país agresor con el agredido".

DZC (EFE, AFP)