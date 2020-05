Lukashenko se presentará a reelección en agosto

La votación sobre la fecha de las elecciones presidenciales en Bielorrusia tuvo lugar este viernes en la Cámara Baja del Parlamento, informa la agencia estatal Belta.

El pasado 1 de marzo, Lukashanko anunció que buscaría la reelección en los comicios presidenciales de 2020. "No puedo no postularme", argumentó, y agregó que si no gana los comicios lo aceptará. "No me enfadaré y entenderé que ha llegado el momento de irme", dijo.

Lukashenko, que cumplirá 65 años en agosto, ha insistido en las últimas semanas en que, pese a la pandemia del coronavirus, no hay motivo para cancelar las elecciones, que por ley deben celebrarse a más tardar el mes de agosto. (efe)

