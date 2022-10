Lukashenko asegura que Bielorrusia no entrará en guerra contra Ucrania

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, aseguró este viernes (21.10.2022) que su país no entrará en la guerra en Ucrania junto a Rusia, tras la divulgación de noticias sobre una supuesta movilización de tropas encubierta y la creación de una fuerza conjunta de su país con miles de soldados y material bélico rusos en la frontera sur.

"No presten atención a estos aullidos (ruido mediático). Hoy no vamos a ir a ninguna parte. A día de hoy no hay ninguna guerra. No la necesitamos", señaló Lukashenko durante una vista a un complejo militar-industrial en el campo de entrenamiento de armas combinadas de Obuz-Lesnovski, en la región de Brest, cerca de la frontera polaca.

El diario bielorruso Nasha Niva informó el pasado lunes que conocía casos provenientes de "todo el país que (afirman que) hombres reciben notificaciones para presentarse en oficinas de alistamiento" como parte de una "movilización oculta". El Mando del Estado Mayor de Ucrania señaló el día 18 en su parte bélico diario vespertino que "la movilización encubierta de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia continúa bajo la apariencia de sesiones de entrenamiento".

Amenaza ucraniana

Esta misma jornada, Minsk anunció que aviones de combate rusos han patrullado las fronteras de Bielorrusia. "Componentes aéreos rusos de la agrupación regional de tropas realiza patrullajes de rutina en los límites aéreos de la Unión Estatal”, dice el comunicado del Ministerio de Defensa bielorruso, mencionando en el comunicado a la unión aduanera libre de fronteras entre Rusia y Bielorrusia.

Ambos países llevaron a cabo ejercicios militares masivos antes de la invasión rusa a Ucrania, lanzada el 24 de febrero desde distintos puntos, incluido territorio bielorruso. Desde allí Moscú coordinó la ofensiva para tomar Kiev, operación que fracasó. Lukashenko ha reiterado que Ucrania prepara ataques contra Bielorrusia, por lo que supone una amenaza para la seguridad regional. Sin embargo, no ha presentado pruebas de aquello.

