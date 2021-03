Luis Arce coincide con AMLO contra "intromisión" de Luis Almagro

El presidente de Bolivia, Luis Arce, dijo este viernes (26.03.2021) que en su viaje a México coincidió con su homólogo Andrés Manuel López Obrador en exhortar al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a que se abstenga de intervenir en asuntos internos de los países.

"Ha sido una coincidencia de criterios de que no se puede permitir que una persona a nombre de una institución como la OEA haga injerencia en los asuntos internos de nuestros países", indicó Arce en una rueda de prensa en La Paz, tras retornar de México. El mandatario boliviano sostuvo que se debe respetar la democracia y que no están culpando a toda la institución de la "intromisión", ya que en el pasado no hubo esta situación, sino el "papel de la injerencia que ha tenido esta organización a la cabeza de Almagro".

"Hemos tenido esta intromisión tan clara, tan evidente" protagonizada por Almagro, continuó Arce, en una aparente alusión a las expresiones del secretario general de la OEA sobre la crisis vivida en Bolivia en 2019 y el reciente encarcelamiento de la expresidenta interina Jeanine Áñez. Además, afirmó que este tema será conversado en "todos los foros necesarios" para ver si otros países están de acuerdo con la posición de Bolivia y México para luego "tomar las acciones que se recomienden".

Otros acuerdos entre Bolivia y México

Arce convocó a la prensa en la Casa de Gobierno en La Paz para informar sobre las conclusiones y acuerdos alcanzados en su visita oficial a México, como la supresión de visas entre ambos países a partir de mayo de este año.

Esta fue la primera rueda de prensa que Arce ofrece desde que asumió la Presidencia en noviembre pasado. El gobernante explicó que se quiere colaborar para que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) no sea solo un "foro político", sino que desde esa plataforma "se pueda coordinar políticas" como la lucha contra el COVID-19.

También, anunció que Bolivia adquirirá las vacunas que México está produciendo y habrá un intercambio de congresistas al igual que experiencias sobre el litio. El presidente aseguró que Bolivia se mantiene como la primera reserva mundial del litio, pero que recientemente se descubrió un yacimiento en México que "podría ser la primera reserva" si se certifica.

México compartirá experiencias con Bolivia sobre el cultivo del nopal para ver si es viable utilizarlo para producir biocombustible en la planta local de diésel ecológico. Asimismo, suscribieron un memorando de entendimiento sobre cooperación académica y diplomática, entre otros.

