Lufthansa reporta cancelaciones y retrasos de vuelos por grave falla informática

Los sistemas informáticos de embarque, entre otras cosas, no estaban operativos desde la mañana de este miercoles 15 de febrero de 2023.

Una portavoz en Fráncfort del Meno explicó que se trabajaba intensamente en una solución. Un equipo de crisis se reunió en la sede de Lufthansa en ese aeropuerto.

Como resultado de esta grave falla informática, se retrasó o canceló un número aún desconocido de vuelos. Pasajeros y aviones quedaron atascados en los aeropuertos de Múnich y Fráncfort.

A los pasajeros tampoco se les permitió ingresar a sus aviones con documentos de vuelo impresos, pues, según el personal, faltaba información importante sobre sus salidas.

Todos los vuelos nacionales alemanes se cancelaron inicialmente y se pidió a los pasajeros que cambiaran al tren.

Más cancelaciones por huelga en aeropuertos alemanes el viernes

Horas antes, el sindicato Verdi anunció que paralizaría los aeropuertos de Múnich, Fráncfort, Hamburgo, Stuttgart, Dortmund, Hannover y Bremen durante todo este viernes 17 de febrero, en medio de una disputa salarial en el sector público de los aeropuertos.



El aeropuerto de Fráncfort aconsejó con urgencia a los pasajeros que no se presenten en sus instalaciones. La empresa operadora Fraport anunció también que no será posible tomar un avión en ese aeropuerto el viernes. Es probable que el tráfico de transferencia se vea afectado y no se procese. Las cancelaciones concretas de vuelos son responsabilidad de las aerolíneas.

rml (dpa, reuters, noticia en desarrollo...)