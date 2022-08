LPG: Medicina Legal "reconoce" 73 muertes en cárceles de El Salvador

El Instituto de Medicina Legal (IML) de El Salvador "reconoce" la muerte en cárceles de 73 personas, quienes fueron detenidas durante el régimen de excepción implementado en el país para "combatir" a las pandillas, según publicó este viernes (26.08.2022) La Prensa Gráfica (LPG).

De acuerdo con el diario matutino, fuentes internas del IML confirmaron que hasta el 25 de agosto "tenían registradas 73 muertes en centros penitenciarios desde que se inició el régimen de excepción, el 27 de marzo". El periódico señaló que "esas (muertes) son cuatro más desde que este medio publicó el listado de 69 nombres confirmados hasta el 10 de agosto".

LPG apuntó que las fuentes internas "aseguran que a los familiares no se les detalla la causa de muerte, ni se da mayor información cuando les entregan los cuerpos, lo cual sugiere que incluso podría existir un subregistro con cifras más altas". Una de sus fuentes declaró que "no se tiene un dictamen que determine la causa de la muerte, solo los han sacado así nomás y a la familia les dicen que ha fallecido, pero no les dicen las causas de esos fallecimientos. Los casos han quedado inconclusos".

La organización Amnistía Internacional (AI) reiteró el 25 de agosto que el régimen de excepción "ha creado una crisis" de derechos humanos. Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI, publicó en Twitter que "en lugar de abordar las causas profundas de la violencia, el Gobierno ha creado la tormenta perfecta".

Las organizaciones sociales salvadoreñas e internacionales han recibido miles de denuncias de supuestas violaciones a los derechos humanos, además de señalar que -bajo este régimen- se han dado detenciones arbitrarias y tortura. El Congreso aprobó el pasado 17 de agosto la quinta prórroga del régimen de excepción, por lo que su vigencia se extiende hasta finales de septiembre.

ama (efe, la prensa gráfica)