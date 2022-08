El Salvador: denuncian "indiferencia" estatal ante desaparecido

Eneida Abarca, madre de un joven de 22 años desaparecido en enero pasado, denunció este jueves (25.08.2022) la "indiferencia" de las autoridades para la búsqueda de su hijo y el bloqueo del caso.

El joven Carlos Santos Abarca desapareció el 1 de enero de 2022 en la capital salvadoreña después de salir de su casa para realizar ejercicio y, por los efectos de la pandemia del COVID-19, se encontraba con tratamiento psicológico y psiquiátrico.

"Quiero denunciar como madre que en este proceso de búsqueda durante más de ocho meses por parte de las autoridades solo he recibido indiferencia", dijo Abarca en conferencia de prensa y señaló que en la Fiscalía le "han bloqueado el caso". Lamentó que los equipos responsables de investigar su caso en la Policía Nacional Civil (PNC) y en la Fiscalía General de la República (FGR) han dejado de atender sus mensajes.

"Quiero exigirles que me ayuden a buscar a mi hijo, que cumplan con su mandato de investigar para que este caso no sea una cifra más", subrayó Abarca. Agregó que ella y su familia lo han "seguido buscando, hemos ofrecido pistas de su posible paradero a las autoridades y, a pesar de eso, no han hecho nada por encontrarlo, me han dejado sola como madre". Abarca llamó al Ejecutivo del presidente Nayib Bukele a tener "más empatía con los casos de personas desaparecidas y que asigne más recursos a las autoridades para encontrar a nuestros hijos".

La madre, que es parte del Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas y que aglutina a más de 60 familias, también indicó que en algunas ocasiones ha notado que las autoridades policiales les dan seguimiento en las jornadas de búsqueda que sus parientes realizan.

Israel Ticas, uno de los forenses más reconocidos en el país y que trabaja para la Fiscalía, ha señalado en diferentes ocasiones que si una persona pasa más de ocho días desaparecida existe una alta probabilidad de que haya sido asesinada y enterrada en un cementerio clandestino.

ama (efe, la prensa gráfica)