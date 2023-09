Los que huyen de Nagorno Karabaj para salvar sus vidas

La gente huye como puede, en automóviles, tractores, camiones y buses. A menudo hay varias personas apretujadas en la parte de atrás de los vehículos. Muchas mujeres y niños están llorando. Llevan consigo todo lo que pudieron rescatar al huir, ya que lo más importante era salir de Nagorno Karabaj. Narine Shakaryan, abuela de cuatro nietos, cuenta: "Tardamos más de 24 horas en llegar aquí. Los niños tenían hambre, y lloraban. ¡No teníamos nada para comer!”

Goris es una ciudad pequeña y tranquila en el sur de Armenia, rodeada de montañas. Con más de 23.000 habitantes, es un centro industrial de la provincia de Syunik. Pero el idilio engaña: Goris es ahora el foco del éxodo masivo de miles armenios de Nagorno Karabaj.

Está a 30 kilómetros de Kordnidzor, el primer lugar de llegada de los armenios que huyen. Cuatro tiendas de campaña blancas sobresalen en el paisaje: en la más grande, voluntarios registran a los recién llegados y averiguan qué ayudas necesitan, y si tienen un lugar donde quedarse en Armenia, tal vez con familiares o amigos. Los que no tienen esa posibilidad, son llevados a un hotel en Goris, para ser trasladados más tarde a otro lugar.

Pero ante todo se comprueba el estado de salud de las personas refugiadas. Uno de ellos, Valeri Hayrapetyan, está sentado en una silla de ruedas, apenas camina con un bastón, y tiene heridas en las piernas. No quiere más cuidados médicos que la desinfección de sus heridas y unos apósitos que le colocan trabajadores de la Cruz Roja. Señala con la mano a las familias con niños, que necesitan ayuda urgente. Luego de hacerle una revisión médica, lo llevan a un bus en dirección a Goris.

Miles armenios huyeron de Nagorno Karabaj tras la entrada de militares de Azerbaiyán. Imagen: Gilles Bader/PHOTOPQR/LA PROVENCE//MAXPPP/IMAGO

Mucha rabia e historias de sufrimiento

Muchos refugiados armenios no quieren responder a las preguntas de los periodistas. "¡Dejen de sacar fotos! Ya sufrimos demasiado, y ustedes se divierten con nuestro sufrimiento!” dice un hombre desde un bus lleno de refugiados. Los niños y las mujeres que viajan con él lloran a gritos. "¡Traidores! ¡Nos traicionaron! Putin es un asesino!”, grita una mujer a un reportero ruso.

Pero algunos de ellos quieren hablar y contar sus historias. Valeri Hyrapetyan cuenta a DW lo que vivió: "Los azerbaiyanos marcharon por la mañana en mi pueblo. La gente se llevó solo lo que podía cargar. Algunos no pudieron llevarse nada de sus casas. Muchos no han comido nada por muchas horas. ¡Una persona se desmayó de hambre!”.

Valeri Hayrapetyan recibe atención médica de trabajadores de la Cruz Roja. (24.09.2023). Imagen: Jennifer Pahlke/DW

Una mujer con tres hijos dice: "Estoy tan agradecida a las tropas rusas de paz. Nos alojaron en el aeropuerto de Stepanakert. Allí nos dieron agua y comida. Ellos mismos no comían nada, sino que solo querían estar seguros de que nosotros tuviéramos algo. Luego nos trajeron hasta aquí, a Kornidzor”.

Otra mujer explica que sus hijos están muy traumatizados por la huida: "No huimos para vivir, sino para sobrevivir. Por la noche hubo una tormenta, y mi hija mayor se despertó y comenzó a llorar sin parar. Apenas podía tranquilizarla. Decía todo el tiempo que también teníamos que huir de allí, que iban a venir los azerbaiyanos, y que también aquí habría guerra”.

Madres y niños armenios en Kornidzor, el primer lugar de llegada de las personas que huyen de Nagorno Karabaj. Imagen: Vasily Krestyaninov/AP/picture alliance

¿Una región de Nagorno Karabaj sin armenios?

No todos han huido de Nagorno Karabaj. Se estima que, antes de la ofensiva militar de Azerbaiyán, el 19 de septiembre, vivían allí cerca de 120.000 personas de etnia armenia. El Alto Karabaj es considerado territorio azerbaiyano según el derecho internacional. Según datos del gobierno armenio, hasta ahora habrían escapado unas 65.000 personas.

Luego de que la autoproclamada república de Nagorno Karabaj anunciara, este jueves (28.09.2023) que disolverá sus instituciones y dejará de existir como tal el 1 de enero de 2024, el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, declaró: "Nuestro análisis muestra que en los próximos días no quedará ningún armenio más en Nagorno Karabaj”. Pashinián ha denunciado que tiene lugar una "limpieza étnica" en ese territorio.

Familiares de las personas que huyeron, tanto en Ereván como en la frontera con Nagorno Karabaj, están muy preocupados. Un hombre cuenta que no tiene contacto con su hermana desde hace 24 horas. Solo sabe que ella y su familia fueron evacuados por tropas rusas hacia Stepanakert. "Ya es la segunda vez que tiene que abandonar su hogar, la última fue en 2020. Simplemente no tengo palabras para decir cómo me siento. Solo quiero que llegue sana y salva aquí”, dijo a DW.

Rusia, ¿lugar de esperanza?

Una refugiada que no quiso dar su nombre contó a DW sus planes para el futuro: "No quiero quedarme en Armenia. Dejé todo lo que tenía allí. Ahora quiero empezar una nueva vida, por mis hijos. Y no quiero hacerlo en Armenia. ¡Vamos a emigrar a Rusia. Allí los azerbaiyanos ya no pueden alcanzarnos!”

(cp/ers)