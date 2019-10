Los problemas de la UE, más allá del “brexit”

Aparte del "brexit”, hay mucho que discutir en la Unión Europea. De hecho, el tema de la retirada británica del club ni siquiera está en la agenda oficial de la cumbre, porque no se vislumbra si se logrará un acuerdo al respecto a tiempo. "Lo único claro es que la cumbre comenzará el jueves. Todo lo demás es incierto”, comentó un diplomático. El borrador de la declaración final, que suele ser extensa, esta vez solo tiene dos páginas y registra sobre todo enunciados sin mucho contenido.

El presidente francés, Emmanuel Macron, acude a Bruselas un tanto ofendido, porque el Parlamento Europeo rechazó a su candidata a comisaria de la UE, Sylvie Goulard. Una afrenta en la que algunos ven una revancha del jefe de la bancada conservadora de la Eurocámara, Manfred Weber, cuyas aspiraciones de convertirse en presidente de la Comisión Europea se vieron frustradas por Macron.

La ampliación de la UE

Más allá de las pugnas por cargos, hay también asuntos de fondo que incomodan a Macron. La canciller alemana, Angela Merkel, se propone abogar en Bruselas por el inicio de negociaciones de adhesión con Macedonia del Norte y Albania. El presidente francés, en cambio, se opone terminantemente, pese a que casi todos los demás socios de la UE consideran que los requisitos se han cumplido.

Francia, por lo visto, está bastante aislada en este tema. Pero las discrepancias en asuntos puntuales son algo normal, según Macron.

El próximo presupuesto

Tampoco hay consenso en materia de dinero. Los jefes de Estado y de Gobierno discutirán acaloradamente sobre el presupuesto para el período 2021-2027. Alemania se cuenta entre los contribuyentes netos que quieren poner a dicho presupuesto un límite máximo, equivalente al 1 por ciento del rendimiento económico europeo. Francia podría aceptar un 1,03 por ciento, mientras que la Comisión de la UE propuso un tope del 1,13 por ciento.

Debido al "brexit” se reducirán los ingresos de las arcas comunitarias, cosa que habrá que compensar con ahorro y mayores aportes de los otros países. Pero no es fácil ponerse de acuerdo. Francia no quiere tocar las subvenciones para sus agricultores; Alemania argumenta que se debe destinar más dinero a la innovación, la migración y las tareas orientadas al futuro; los receptores netos, por su parte, se resisten a los recortes de subvenciones para las regiones europeas más débiles, de las que son los mayores beneficiarios. Es probable que solo se llegue a un acuerdo presupuestario el año entrante.

Turquía y los refugiados

La entrada de tropas turcas en el norte de Siria es condenada en forma unánime en Bruselas. Los europeos exhortan a Turquía a retirarse nuevamente, pero la UE no ha resuelto aplicar un embargo general de armas contra ese país, miembro de la OTAN. Solo algunos Estados, entre ellos Alemania y Francia, han declarado el propósito de no suministrar más armas a Turquía en el futuro. La iniciativa francesa de analizar también la posibilidad de aplicar sanciones económicas no prosperó. Desde el punto de vista alemán, habría que discutir sobre todo cómo seguir respaldando Turquía para que de atención a más de tres millones de refugiados y migrantes.

No cabe esperar decisiones concretas en esta cumbre, pero los diplomáticos esperan que por lo menos se bosqueje una línea política básica sobre cómo abordar el asunto de Turquía y los migrantes.

