Los derechos humanos en China no son asunto del COI, dice vicepresidente

John Coates, uno de los vicepresidentes del Comité Olímpico Internacional (COI), descartó este miércoles (13.10.2021) la idea según la cual el organismo podría pedir cuentas a China sobre los derechos humanos antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín.

"Nosotros no somos el gobierno del mundo, tenemos que respetar la soberanía de los países que acogen los Juegos", dijo Coates en respuesta a una pregunta sobre el trato de China a la minoría uigur. "Nosotros no tenemos la capacidad de ir a un país para decirle lo que tiene que hacer", añadió, "no está entre nuestras atribuciones".

Varias organizaciones de defensa de los derechos humanos acusaron a Pekín de haber internado en Xinjiang al menos a un millón de uigures en "campos de reeducación", donde algunos fueron sometidos a trabajos forzados. Amnistía Internacional denunció "crímenes contra la humanidad".

Activistas piden que se otorgue el estatus de refugiados a los uigures y piden un boicot internacional de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022

Pekín niega esta cifra y habla de "centros de formación profesional" para apoyar el empleo y combatir el extremismo musulmán en esta provincia, que fue objeto de atentados atribuidos a los uigures. China también es acusada con regularidad de limitar los derechos humanos en Hong Kong.

Además, los Juegos Olímpicos de invierno 2022, a celebrarse entre el 4 y el 20 de febrero de 2022 en Pekín, son objeto de llamados a boicot y de protestas contra la gestión de los derechos humanos en el país comunista.

afp/reuters /rr