Los atletas rusos no podrán competir en los Juegos Asiáticos

El COI considera que "no es factible" por cuestiones técnicas su participación en la competición continental. Sobre su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 se tomará una decisión "en el momento apropiado".

Los atletas rusos y bielorrusos no competirán en los Juegos Asiáticos que se celebran desde el 23 de septiembre en la ciudad china de Hangzhou, después de que el Comité Olímpico Internacional (COI) concluyera este domingo (03.09.2023) que el plan "no es factible". "El plan de la participación de atletas con pasaportes rusos y bielorrusos en los Juegos Asiáticos fue explorado y tratado en la cumbre olímpica de diciembre de 2022, pero no es realizable por razones técnicas", anunció un portavoz del COI.

En julio, el Consejo Olímpico de Asia (OCA) votó en su asamblea general celebrada en Bangkok permitir que hasta 500 atletas de Rusia y Bielorrusia compitan en los Juegos Asiáticos como neutrales. Sin embargo, el COI ha dado marcha atrás. Un portavoz de la OCA dijo al portal oficial insidethegames que "no habrá atletas rusos ni bielorrusos [en los Juegos Asiáticos], y es decisión del COI, no de la OCA".

Ambos países han sido excluidos de la mayor parte de las competiciones deportivas desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, provocando gran división en el deporte mundial. Los atletas rusos y bielorrusos tampoco pudieron competir en los Juegos Europeos de principios de este año. Sin embargo, el propio COI recomendó hace unos meses a las federaciones deportivas permitir el regreso de rusos y bielorrusos, como atletas neutrales en eventos individuales y bajo condiciones estrictas, una decisión mal recibida en Ucrania.

El Comité Olímpico también acordó explorar una propuesta para que atletas de ambas naciones pudieran participar en algunos de los eventos de clasificación de la OCA para París 2024 en dicha Cumbre Olímpica del año pasado. La exclusión de los Juegos Asiáticos no supone que no vayan a poder participar en los Juegos Olímpicos de Verano de París 2024 ni de Invierno en Milán-Cortina d'Ampezzo 2026. Se tomará una decisión sobre el asunto "en el momento apropiado", dijo el COI.

El mes pasado, el COI envió invitaciones para París 2024 a 203 naciones elegibles. Quedaron excluidos Guatemala, que actualmente está suspendido, así como Rusia y Bielorrusia debido a la guerra en curso en Ucrania. Los Juegos Asiáticos, aplazados un año por la pandemia, comienzan en Hangzhou el 23 de septiembre y finalizan el 8 de octubre.

