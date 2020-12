Londres y la UE reconocen que lo más probable es no alcanzar un acuerdo postbrexit

¿Quiénes mueven los hilos del "brexit"?

David Frost

El hombre de Londres encargado de solucionar el "brexit" en Bruselas desde 2019 es David Frost. Un diplomático de carrera que no tiene pelos en la lengua. Gran Bretaña no teme a un "no acuerdo", dijo cuando asumió el cargo. Desde entonces, en la prensa británica se le conoce en broma como "Frosty, the No Man" o simplemente "The Wall".