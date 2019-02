Logos Hope, un buque lleno de libros recorre América Latina

Es la biblioteca flotante más grande del mundo y su objetivo es proveer acceso igualitario a la literatura, además de realizar trabajos de ayuda social y humanitaria. Se trata del Logos Hope, un buque que es operado por GBA Ships (Gute Bücher für Alle en alemán), una organización caritativa, registrada en la ciudad alemana de Mosbach, que desde 1970 es la encargada de que las bibliotecas flotantes naveguen por el mundo "para traer conocimiento, ayuda y esperanza”, según sus creadores.

El Logos Hope −cuyo nombre proviene de "logos", que significa "palabra" en griego, y de "hope", "esperanza" en inglés− entró en servicio en 2009. Es uno de los cuatro barcos de su tipo que ha operado GBA Ships. Actualmente, la embarcación visita por segunda vez Chile (en 1982 ya pisó el país). Hasta ahora, ha recorrido los puertos de Antofagasta y Valparaíso. Durante febrero y marzo recalará en Lirquén y Punta Arenas. Después, de acuerdo al itinerario planeado, los siguientes destinos serán Argentina y Brasil.

La vuelta al globo

El primer bibliobuque de GBA Ships se llamó Logos y en 1971 viajó a Madrás, India, donde en un solo día fue visitado por más de 15 mil personas. La embarcación sumó a su lista náutica más de 250 puertos en 130 países y territorios. El segundo barco, adquirido en 1977 por la misma organización, se llamó Doulos ("siervo”, en griego), reconocido en el libro Guinness como el buque más viejo que aún está en actividad haciendo viajes interoceánicos.

Durante los años 70 y 80 del siglo pasado, las dos embarcaciones dieron la vuelta al globo. Eso hasta que, en 1989, el Logos II tuvo que reemplazar al Logos, que, debido a una fuerte tormenta encalló en el canal Beagle entre Chile y Argentina. El accidente no tuvo víctimas fatales.

Más tarde, debido a la alta demanda de países que pedían ser considerados por la organización humanitaria, se decidió adquirir una nueva embarcación, mucho más grande, de 12 mil toneladas.

El Logos Hope, originalmente llamado Gustav Vasa, en honor al rey de Suecia, se construyó en Rendsburgo, Alemania, en 1973. El buque, reacondicionado y puesto en servicio en 2009, reemplazó al Doulos y Logos II que jubilaron como bibliotecas flotantes. A lo largo de la historia, los cuatro barcos bibliotecas han visitado más de 160 países y cerca de 46 millones de personas han estado a bordo.

Trueque cultural

"Queremos visitar países y compartir conocimiento a través de los libros y también con nuestra cultura. Hay que integrar todas las experiencias”, dice en entrevista con DW Ji Hyeon Lee, tripulante del Logos Hope. Ji Hyeon Lee es de Corea del Sur. Se unió al proyecto en 2016. "Cuando visité Hong Kong me encontré con el buque (…) Me inspiraron mucho, porque en ese momento había renunciado a mi trabajo para comenzar cosas nuevas. Entonces, decidí viajar y unirme por dos años al grupo”, cuenta a DW.

Los voluntarios del Logos Hope pueden optar a estancias cortas de 3 meses y otras más largas que van desde 1 a 2 años. Asimismo, ningún miembro de la tripulación percibe salario, sin importar si es el capitán o un encargado de limpieza. Cada miembro es responsable de gestionar sus fondos a través de patrocinios para cubrir el costo de su tiempo de servicio.

En tierra y mar los tripulantes se mantienen siempre muy activos. La organización GBA Ships se encarga de entrenarlos durante el período de servicio en áreas como comunicación, ética, liderazgo, perspectivas interculturales y resolución de conflictos.

"Estamos haciendo trabajo humanitario, pero al mismo tiempo intercambiando nuestras culturas. Somos 400 voluntarios de más de 60 países. Tenemos diversas profesiones, edades y a veces vienen familias con niños, quienes además cuentan con un colegio a bordo”, relata a DW Ji Hyeon.

Para todos los gustos

Los libros que carga el Logos Hope son tan diversos como su tripulación. La mayoría de sus títulos está en inglés, aunque también hay en otros idiomas, como alemán y español.

"El buque está navegando todo el tiempo, así que recibimos material a través de contenedores marítimos. Por tanto, los libros cambian constantemente. Tratamos, eso sí, de contar con obras en el idioma del país visitado. Desde el año pasado que recorrimos países latinoamericanos, por ende, tenemos 70 por ciento de libros en español y 30 por ciento de libros en inglés”, explica a DW el voluntario.

Casi todos los libros proceden de Estados Unidos. Se trata de donaciones de editoriales, aunque también los miembros del Logos Hope se encargan de comprar literatura cuando visitan diferentes rincones del mundo. Las materias de los libros son infinitas. Desde arte, ciencias, crecimiento personal, deportes, filosofía, gastronomía, historia, pasatiempos y religión.

En cuanto a este último tópico, el buque cuenta con un espacio dedicado a mostrar biblias en diferentes idiomas. Por esto, algunas personas creen que el barco viaja con una misión evangelizadora. "No es solo acerca de religión. Es sobre ayudar, compartiendo conocimiento. Es nuestro slogan y objetivo principal. De hecho, en el buque no todos son cristianos y no es un requisito serlo para ser parte del proyecto”, afirma Ji Hyeon Lee.

Debido a que GBA Ships es una organización sin fines de lucro, una forma de financiarse es a través de la venta de libros y souvenirs. El buque también cuenta con una cafetería, donde se puede comprar café, helado y palomitas de maíz.

No solo libros

"Pero además de vender libros, en cada país que visitamos tratamos de hacer algún proyecto social, sobre todo cuando hay desastres naturales, guerras o enfermedades”, cuenta el tripulante surcoreano.

Las misiones en Papúa-Nueva Guinea (1999) y Ghana (2010-2016) marcaron un evento histórico para el Logos Hope, pues en el caso del país oceánico se reunió a líderes de grupos opositores de una guerra civil con el fin de lograr una reconciliación; en el caso de la nación africana, cientos de jefes tribales dejaron sus diferencias a un lado para asistir a seminarios de cooperación a bordo del bibliobuque.

Otros proyectos que destacan son los programas de concientización sobre VIH, llevados a cabo en África Occidental; la construcción de orfanatos en Myanmar; las donaciones de más de 50.000 libros a grupos comunitarios y universidades en Liberia; los talleres de costura para mujeres en Sri Lanka; y la reconstrucción de viviendas en la isla Antigua y Barbuda.

Rápidos y hospitalarios

El Logos Hope se encuentra en Chile desde enero. "Las personas han sido muy hospitalarias aquí. Cuando le contamos a la gente sobre los programas que tenemos, se muestran realmente emocionados”, dice a DW el joven tripulante. A su juicio, "los chilenos son los más rápidos de Latinoamérica en cuanto a la efectividad de la comunicación. Las cosas funcionan muy bien y eso facilita nuestro trabajo”.

El buque estuvo en la ciudad de Antofagasta, donde más de 60 mil personas lo visitaron. En Valparaíso, el recibimiento fue similar e incluso contó con la presencia de autoridades.

"Sabemos que los precios de los libros son muy caros en Latinoamérica, especialmente en Chile. Por eso, el buque ofrece literatura a precios muy convenientes. Además, se trata de una experiencia única para compartir con personas de otras culturas”, concluye el voluntario. (dzc)

Logos Hope: un barco que transporta esperanza Un bibliobuque Desde hace 10 años el buque Logos Hope recorre el mundo con miles de libros en su interior. La iniciativa es operada por la organización caritativa GBA Ships (Gute Bücher für Alle en alemán) con base en Mosbach, Alemania.

Logos Hope: un barco que transporta esperanza Literatura para todos Uno de los principales objetivos del Logos Hope es proveer acceso igualitario a la literatura. El buque dispone de miles de obras, las que pueden hojearse a bordo o bien comprarse a precios asequibles.

Logos Hope: un barco que transporta esperanza 5.000 títulos Los estantes están surtidos con cerca de 5.000 variados títulos. Desde arte, ciencia, deporte, historia y gastronomía hasta rebuscados textos académicos, novelas clásicas y diccionarios.

Logos Hope: un barco que transporta esperanza Vuelta al mundo Los cuatros buques que ha operado la organización GBA Ships (Logos, Doulos, Logos II y Logos Hope) han recalado en más de 1.500 puertos en 160 países y territorios.

Logos Hope: un barco que transporta esperanza Colorida tripulación La tripulación es el corazón del Logos Hope. Los voluntarios vienen de más de 60 países y culturas. Durante su período de servicio, que puede durar entre 3 meses y 2 años, se capacitan en diferentes áreas, tales como ética, liderazgo y resolución de conflictos.

Logos Hope: un barco que transporta esperanza Café, helado y palomitas El idioma oficial de la tripulación es el inglés. Los miembros no reciben salario mientras sirven para GBA Ships. En la foto, miembros del Logos Hope en la cafetería del buque, donde los visitantes también pueden comprar café, helado y palomitas de maíz.

Logos Hope: un barco que transporta esperanza Misiones El Logos Hope participa constantemente de diversas misiones humanitarias alrededor del mundo. Destaca la construcción de orfanatos, los programas de educación para concientizar sobre el VIH en África Occidental y la promoción de la paz en zonas de conflicto.

Logos Hope: un barco que transporta esperanza El huracán Irma En 2017 el huracán Irma arrasó con el 95 por ciento de las viviendas en Antigua y Barbuda. La tripulación del Logos Hope, junto con la organización Samaritan’s Purse, trabajaron en la reconstrucción de las casas.

Logos Hope: un barco que transporta esperanza Chocante desigualdad “Cuando viajé a África pude ver lo diferente que es la realidad allí. Hay mucha pobreza y desigualdad. Visitamos lugares muy ricos y otros extremadamente pobres”, cuenta a DW Ji Hyeon Lee, miembro del Logos Hope desde 2016.

Logos Hope: un barco que transporta esperanza El futuro GBA Ships también desarrolla programas de educación en escuelas de escasos recursos porque, de acuerdo a su filosofía, “los niños son el futuro”. Los miembros suelen visitar colegios y universidades para realizar cuantiosas donaciones de libros.

Logos Hope: un barco que transporta esperanza Recorriendo Latinoamérica Desde 2018 el Logos Hope recorre Latinoamérica. El buque ya estuvo en Colombia, México, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Ecuador y ahora último en Chile, donde permanecerá hasta mediados de marzo de 2019. Después, se espera que viaje hacia Argentina y Brasil.

Logos Hope: un barco que transporta esperanza Cálida bienvenida Hasta ahora, el barco de origen alemán ha recibido más de 60 mil visitas en Chile. Los tripulantes aseguran que la bienvenida fue muy cálida en el país sudamericano y que los chilenos se muestran interesados por las misiones del Logos Hope. Autor: Natalia Messer



Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |