Libia inhabilita candidatura presidencial del hijo de Gadafi

La comisión electoral de Libia anunció este miércoles (24.11.2021) el rechazo de la candidatura de Saif al Islam Gadafi, hijo del depuesto dictador, para la elección presidencial prevista el 24 de diciembre.

Saif al Islam, buscado por la Corte Penal Internacional desde 2011 por "crímenes contra la humanidad", presentó su candidatura el 14 de noviembre..Está entre los 25 candidatos cuyas solicitudes han sido rechazadas, según un comunicado de la Alta Comisión Electoral Nacional.

Según una lista de candidatos excluidos publicada por el organismo electoral, Gadafi es inelegible debido a las condenas anteriores que pesan sobre él. No obstante, puede apelar la decisión del comité ante los tribunales en los próximos días.

Seif al-Islam fue condenado a muerte por un tribunal de Trípoli en 2015 por el uso de la violencia contra los manifestantes que pedían la renuncia de su padre, una sentencia que ha sido cuestionada por las autoridades rivales.

Una década de conflicto

Tras el derrocamiento y asesinato de Muamar Gadafi, el país ha pasado la mayor parte de la última década dividida entre gobiernos rivales: uno con sede en la capital, Trípoli, y el otro en la parte oriental. Cada uno de los bandos ha contado también con el apoyo de mercenariosy fuerzas extranjeras de Turquía, Rusia y Siria y otras potencias regionales.

Para sorpresa de todos, Saif al Islam, de 49 años y que llevaba años en paradero desconocido, presentó su candidatura en la oficina de la comisión electoral de Sabha (sur), uno de los tres centros autorizados junto con Trípoli (oeste) y Bengasi (este).

A finales de julio, el hijo de Gadafi, que se doctoró en la London School of Economics, había dicho en una entrevista con el New York Times que no descartaba regresar a la política.

Aceptan candidatura del mariscal Jalifa Haftar

Las elecciones serán la culminación de un laborioso proceso político auspiciado por Naciones Unidos y se espera que pongan fin a una década de caos desde la caída del régimen de Muamar Gadafi, asesinado en 2011 en una revuelta popular.

El martes, la comisión electoral informó que 98 personas, habían presentado su candidatura para las presidenciales.

Entre los candidatos figuran el hombre fuerte del este de Libia, el mariscal Jalifa Haftar, el exministro del Interior, Fathi Bachagha y el primer ministro interino, Abdelhamid Dbeibah.

También se han presentado dos mujeres.

