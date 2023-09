Lavrov en cumbre del G20: el autoaislamiento de Putin

En Rusia no hay vicepresidente y, sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, parece que asumirá funciones similares, al menos en política exterior: en la cumbre del G20 que se celebra este fin de semana en la India (9 y 10 de septiembre), Rusia no estará representada por el presidente Vladimir Putin, sino por su jefe de la diplomacia. Unas semanas antes, Lavrov ya representó al líder del Kremlin en la cumbre de los BRICS en Sudáfrica.

Orden internacional de captura contra Putin

La Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya emitió en primavera una orden de detención contra Putin. Motivo: sospecha de deportaciones ilegales de niños en la guerra rusa contra Ucrania. El Kremlin rechaza estas acusaciones y no reconoce la jurisdicción de la CPI. Sudáfrica, en cambio, sí lo hace y, por tanto, está obligada a extraditar a las personas buscadas.

India, en cambio, no ha reconocido la jurisdicción del tribunal de La Haya. Pero "India no se considera segura (en Rusia)", afirma DW Felix Riefer, autor de un libro sobre política exterior rusa. Moscú mantiene buenos lazos con India desde la época soviética, pero al mismo tiempo el gobierno de Nueva Delhi "coopera con Occidente, incluido Estados Unidos, y también en el suministro de armas", explica Riefer.

Sudáfrica e India no son los únicos países a los que el Presidente Putin se ha mostrado reacio a viajar recientemente. Tampoco se ha atrevido a ir a Turquía y su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, lo visitó en Sochi.

Felix Riefer señala que China es probablemente el único país donde Putin tiene prevista una visita: en octubre. Su último encuentro cara a cara con el presidente estadounidense Joe Biden fue en Ginebra, en junio de 2021. Por aquel entonces, en otoño de 2021, tanto Putin como el líder chino Xi Jinping solo estuvieron presentes en la cumbre del G20 a través de videoconferencia. Ahora ambos están ausentes también en la India.

"Lavrov, el ejecutor de Putin"

¿Significa el autoaislamiento forzado o voluntario de Putin en la escena internacional un papel más importante para el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov?

Lavrov, de 73 años, es uno de los colaboradores más estrechos de Putin. En 2024 celebrará su vigésimo aniversario como ministro de Asuntos Exteriores. Todo un récord para un ministro de Putin. El ex embajador de Estados Unidos en Rusia John Sullivan declaró a la revista Foreign Policy, en enero de 2023, que Putin apreciaba a Lavrov porque era "eficaz" y "muy experimentado e inteligente". Antes de la invasión rusa de Ucrania, Lavrov también era apreciado en Occidente, afirma Felix Riefer. Pero el ministro de Exteriores ruso "puso en juego su reputación" porque defendió "la política de realineamiento del régimen ruso".

Riefer no cree que Lavrov vaya a desempeñar ahora el papel de adjunto de Putin en política exterior: "Lavrov no tiene absolutamente nada que decir en la política exterior rusa, tiene que esperar las directrices de Putin". No será "una política exterior rusa independiente". Lavrov no estaba al corriente de los planes para la guerra de agresión, afirma Riefer. Según una investigación del Financial Times, el ministro de Asuntos Exteriores sólo fue informado unas horas antes de la invasión, el 24 de febrero de 2022.

Rüdiger von Fritsch, ex embajador alemán en Moscú, tiene una valoración similar del ministro de Exteriores. "Lavrov era y sigue siendo el asistente ejecutivo de Putin", dijo el diplomático a DW. "Talentoso, inteligente, pero sin la estatura de (el antiguo ministro de Exteriores soviético) Gromyko".

El experto Riefer cree que la abstinencia de Putin en sus viajes al extranjero tendrá sin duda consecuencias para la política exterior rusa: "Esto aísla cada vez más a Rusia y depende de cuánto espacio se le dé a Lavrov en las negociaciones". En general, dijo, es una "señal de debilidad" por parte de los dirigentes rusos, pero también de la influencia de instituciones internacionales como la CPI de La Haya”.

