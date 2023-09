Algunos expertos creen que el propio Kremlin difunde la narrativa de que la inestabilidad se cierne sobre Rusia. Imagen: Artyom Geodakyan/dpa/TASS/picture alliance

¿Se tambalea el trono de Putin tras la muerte de Prigozhin?

Siempre han existido hombres como Putin, que se hacen llamar salvadores de la patria para poder mantenerse en el poder. Putin inició una guerra contra Ucrania, no por el nacionalismo ni por defender a los rusos de un régimen nazi. Esto lo utiliza para hacer propaganda y justificar la guerra. Él inició esta guerra por ambición, pero también por las riquezas (oro, diamantes, carbón y litio) que han estado explotando los rusos en la región del Donbás.

José Medina

Putin está preocupado porque sus graves errores geopolíticos y de estrategia militar lo han llevado a ser cuestionado por las estructuras diplomáticas y militares. La élite militar y paramilitar es fuerte y son los que fuerzan los cambios en el poder. Nadie es inmune o inmortal.

Manuel Diego Robles

Putin no tiene autoridad, simplemente utiliza estos escenarios para atemorizar y eliminar a sus rivales. Eso no es autoridad, eso es miedo.

Humber Rodríguez, Colombia

El poder de Putin no tambalea. Aparentemente los que están muy desgastados son los países que apoyan financieramente y con artillería a Ucrania. Se están empezando a desesperar porque no ven resultados.

Juan Vásquez

Rusia no es lo que dicen todos, es pura propaganda barata. Si en verdad fuera tan poderosa como dicen, por qué no pudo con Ucrania. Ucraniana sí es fuerte y lo está demostrando y además está atacando a los comunistas que están en su territorio. Si Ucrania fuese un poco más fuerte en población y armamento podría invadir Rusia y convertirla en un país democrático.

Juan José Zeledón García, Costa Rica

No veo a Rusia débil, al contrario, está más fuerte que nunca y la OTAN lo sabe muy bien.

Silvio Gonzalez Ruíz

Xóchitl Gálvez, durante su intervención en pleno Paseo de la Reforma. Imagen: Marco Ugarte/AP/picture alliance

La oposición mexicana proclama a Xóchitl Gálvez como su candidata

No se realizó ninguna votación, no hubo democracia a la hora de seleccionarla como candidata. Los ricos la quieren para que ellos no tengan que pagar impuestos. También, ella quiere que la salud sea privada y que cada uno pague su propio seguro. Pero muchos no lo podrían pagar.

Armando Heredia

La unión hace la fuerza. Lo mejor es buscar el bien para México. La división, los comentarios y las acciones insultantes no sirven para mejorar.

Marisol Sigie

No es indígena ni popular, es una oportunista que está usando sus influencias para hacer negocios y creerse la dueña de México. Los periodistas chayoteros y los empresarios representan todo lo que le hizo daño a México. También la corrupción quiso vender nuestros recursos naturales.

Óscar Maen, México

¿Cuál es su propuesta? ¿Cuál es su plan de gobierno? Solo busca el poder.

Robes Martínez, México

Xóchitl no es la oposición porque aún no existe la oposición. Esto es un toque en la contienda electoral, y el verdadero problema es el efecto que puede llegar a tener. La ultraderecha jamás debe tocar la presidencia.

Xamitl Yael

Es una vergüenza que ella sea candidata a presidenta de México. No tiene ideologías y solo le importa el dinero.

Gemma Servín Vaga

Kim arremete contra alianza de Japón, Corea del Sur y EE.UU.

Los militares corruptos solo obedecen órdenes. Esto es la miseria humana, por eso las dictaduras y el comunismo son perversos. El único que es libre es Kim, los demás son esclavos. La libertad y el libre albedrío nos ha costado mucho conseguirlo.

César Raúl Zárate Armas, Perú

Así están las cosas en el mundo. No es muy difícil especular dónde será el próximo enfrentamiento entre potencias. Kim hizo crecer demasiado la fuerza militar y los resultados son impredecibles.

José Manuel Herrera, Perú

Este hombre es un dictador. Un dictador solo puede hacer lo que hace cualquier dictador: oprimir a su pueblo y dominar a todos.

Dani Potter

Alemania necesita y busca un Gobierno capaz y operativo

La mejor forma de alejar las peleas es alejarse de quien las ha provocado. En este caso, Estados Unidos, quien constantemente arma peleas. Mientras ofrece armas, otros países son los que ofrecen soldados y afectados.

Francisco J. Toro, Colombia

Primero tienen que poner en orden su casa y no inmiscuirse en asuntos de otros países.

D. Sánchez Peralta, Nicaragua

Alemania lo merece, Siempre fue uno de los primeros en Europa y en el mundo.

Mikita Belizario, Perú

