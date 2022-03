++ Lavrov: Biden sabe que alternativa a las sanciones es "una guerra nuclear devastadora" ++

Todas las noticias en Hora Central de Europa (CET).

12.42 | La UE desconecta a siete bancos rusos de SWIFT pero no a Sberbank

La Unión Europea formalizó este miércoles la desconexión de siete bancos rusos del sistema de mensajería financiera SWIFT, como consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pero la lista no incluye a Sberbank, la mayor entidad del país, ni a Gazprombank, porque procesan gran parte de las operaciones energéticas con el bloque. En concreto, la lista de entidades que serán expulsadas del sistema son Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, Vnesheconombank (VEB), y VTB, ésta última la segunda mayor del sistema financiero ruso, según consta en el Diario Oficial de la UE. (EFE)

12.41 | Rusos y bielorrusos participarán como neutrales en los Juegos Paralímpicos

Los deportistas de Rusia y Bielorrusia participarán como neutrales en los Juegos Paralímpicos de invierno que se inaugurarán este viernes en Pekín. El Comité Paralimpico Internacional (IPC), reunido en la capital china, decidió admitir su presencia bajo bandera paralímpica y no incluir sus resultados en el medallero oficial. El IPC sigue así las directrices dadas por el COI, que primero pidió a todas las federaciones internacionales que cancelasen sus competiciones en Rusia y Bielorrusia y luego instó a que sus deportistas fueran excluidos de los torneos internacionales. Cuando ello no fueran posible, los representantes de ambos países debían competir sin sus símbolos nacionales -himno, bandera, uniformes-. A dos días de la inauguración, y con la mayoría de los deportistas ya en Pekín, el IPC ha optado por no mandarles de vuelta a casa, pero rebajar su papel en los Juegos. (EFE)

12.38 | La Scala prescinde del director ruso Guérguiev y nombra un sustituto

El teatro La Scala de Milán comunicó que se ha informado al director de orquesta ruso Valeri Guérguiev que no dirigirá como estaba previsto la ópera "La dama de Picas" el próximo 5 de marzo y que será sustituido por Timur Zangiev, después de que no recibieran respuesta de su petición de condena de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El teatro milanés explicó que en la mañana del 24 de febrero, tras la invasión del territorio ucraniano por parte del ejército ruso, el superintendente, de acuerdo con el alcalde y Presidente de la Fundación, Giuseppe Sala, escribió una carta al maestro invitándole a pronunciarse a favor de la resolución pacífica del conflicto, como dicta la Constitución italiana. "Al no recibir respuesta después de seis días, y tres días antes de la actuación, es inevitable buscar una solución diferente", se explica en la nota de La Scala, que anunció que las próximas representaciones de "La reina de picas" "serán dirigidas por el maestro Timur Zangiev, que ya dirigió parte de los ensayos con gran aprecio de la orquesta". (EFE)

12.35 | Ucrania garantiza pagos sociales y al Ejército pese a la invasión rusa

Ucrania cuenta con fondos suficientes para cubrir los gastos corrientes del Estado, incluyendo los del Ejército, pese a la invasión rusa ordenada por el presidente Vladimir Putin el pasado 24 de febrero, declaró el ministro de Finanzas ucraniano, Sergiy Márchenko. "Contamos con un enorme apoyo internacional... Garantizamos la financiación de los gastos sociales, incluyendo las pensiones y salarios, además del apoyo financiero al Ejército", afirmó en una entrevista difundida por los principales canales de televisión ucranianos. Según el titular de Finanzas, el Ministerio continuará emitiendo bonos de guerra nacionales. Además, llamó a los ucranianos a pagar con tarjetas, ya que debido a los combates que tienen lugar en diversas partes del país, resulta difícil o incluso imposible recaudar el efectivo necesario. (EFE)

12.30 | Kiev no confirma las negociaciones con Moscú este miércoles

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba, evitó confirmar que la segunda ronda de las negociaciones con Rusia se vaya a celebrar este mismo miércoles, tal y como sugirió previamente Moscú. "De momento no se sabe cuándo se van a celebrar nuevas negociaciones", dijo Kuleba en un mensaje de video difundido en Facebook. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo ayer en una entrevista a la cadena CNN que lo primero "es dejar de luchar" porque, de lo contrario, se estará "perdiendo el tiempo". Tras la primera reunión entre las partes, que tuvo lugar este lunes, Zelenski lamentó que los ataques rusos en Ucrania no cesaran ni durante las negociaciones, que se prolongaron por cinco horas. A la vez, las dos partes admitieron "ciertos avances" tras la primera reunión sin detallar en que consistían estos. (EFE)

12.27 | Presidenta taiwanesa dice enfrentar amenazas similares a las de Ucrania

Los países democráticos no pueden "hacer la vista gorda ante la agresión militar", declaró el miércoles la presidenta de Taiwán, quien advirtió que la isla enfrenta amenazas similares a las que encara Ucrania. "La historia nos enseña que si hacemos la vista gorda ante la agresión militar, agravamos la amenaza contra nosotros mismos", declaró la presidenta Tsai Ing-wen en un encuentro con una delegación de exmilitares estadounidenses. La delegación, encabezada por el exjefe del estado mayor conjunto Michael Mullen, llegó el martes a Taiwán en momentos de tensiones entre Washington y Pekín sobre la isla de gobierno democrático, y de crisis por la invasión rusa a Ucrania. Taiwán mira de cerca la situación de Ucrania por cuanto vive bajo amenaza constante de una invasión de China, que reclama la soberanía de la isla y ha prometido tomarla, incluso por la fuerza. (EFE)

12.23 | Dos periodistas daneses heridos en Ucrania son evacuados hacia su país

Dos periodistas daneses heridos por disparos el sábado en el noreste de Ucrania pudieron partir de ese país y están en camino a Dinamarca, anunciaron su empleador y la ONG Reporteros Sin Fronteras. El reportero Stefan Weichert y el fotógrafo Emil Filtenborg Mikkelsen fueron heridos de bala el sábado cuando se encontraban trabajando para el diario danés Ekstra Bladet cerca de la ciudad de Okhtyrka, a unos 50 kilómetros de la frontera rusa. El periódico informó que los dos periodistas estarían "muy pronto en seguridad en Dinamarca" y se encontraban actualmente "en un país seguro". Los dos hombres "fueron evacuados a Moldavia", dijo a la AFP la responsable de Reporteros Sin Fronteras para Europa del Este y Asia Central, Jeanne Cavelier. (AFP)

12.17 | Lavrov: Biden sabe que la única alternativa a las sanciones es guerra nuclear

El ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, aseguró este miércoles que el presidente estadounidense, Joe Biden, sabe que la única alternativa a las sanciones contra Rusia es una Tercera Guerra Mundial y que sería "una guerra nuclear devastadora", en declaraciones la televisión catarí Al Jazeera. Biden "tiene experiencia y sabe que no hay alternativa a las sanciones, sino la guerra mundial", afirmó al canal árabe Lavrov, que agregó que "la Tercera Guerra Mundial sería una guerra nuclear devastadora". El ministro ruso dijo también que su país estaba "listo" para afrontar las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea por su invasión de Ucrania, pero que no esperaba que apuntaran a atletas, intelectuales, artistas y periodistas. No obstante, pese a las medidas adoptadas en su contra, "Rusia tiene muchos amigos y no puede ser aislada", advirtió, según Al Jazeera. (EFE)

12.15 | Casi 67.000 ucranianos han abandonado su país por Eslovaquia

Casi 67.000 personas provenientes de Ucrania han llegado hasta ahora a Eslovaquia atravesando la frontera de 97 kilómetros que comparten ambos países para escapar de la agresión rusa, informaron a Efe fuentes policiales. "La cifra total de personas entrantes por los pasos fronterizos desde el territorio de Ucrania a Eslovaquia desde el estallido del conflicto (el 24 de febrero) hasta las 6.00 horas de hoy es de 66.945", precisó Denisa Bárdyová, portavoz de la Jefatura de Policía. Las autoridades registran un flujo estable, de unas 10.000 personas al día, al tiempo que persisten las largas horas de espera en la parte ucraniana, debido a que muchos llegan indocumentados y hace falta expedirles papeles antes de acceder al espacio de Schengen. (EFE)

12.14 | DHL anuncia que suspende los envíos a Rusia y Bielorrusia

La empresa de logística alemana DHL, una de las más grandes del mundo, anunció este miércoles que suspendió los envíos a Rusia y Bielorrusia a raíz de la invasión de Ucrania. "Nuestros servicios hacia Rusia y Bielorrusia fueron suspendidos" y "no ya no aceptamos envíos hacia esos países hasta nueva orden", indica en su portal internet DHL, que también cerró sus oficinas y operaciones en Ucrania. (AFP)

12.03 | 11.54 | Unas 836.000 personas huyeron de Ucrania desde inicio de invasión rusa

Casi 836.000 refugiados huyeron de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa, informó la ONU en un balance publicado el miércoles que recoge datos hasta el 1 de marzo. En total, 835.928 personas cruzaron las fronteras del país, según la Agencia de la ONU para los refugiados ACNUR, un aumento con respecto a la cifra de 677.000 desplazados al extranjero anunciada el martes por el jefe del organismo, Filippo Grandi. (AFP)

11.41 | El Kremlin dice que "la histeria" impide la puesta en marcha el Nord Stream 2

El Kremlin afirmó este miércoles que la "realidad histérica" imposibilita de momento la puesta en marcha del gasoducto Nord Stream 2, un proyecto valorado en 10.000 millones de euros para suministrar gas natural ruso directamente a Alemania. "El sentido común y la conveniencia económica indican la necesidad de poner en funcionamiento cuanto antes esa infraestructura (el Nord Stream 2). La realidad histérica por el momento lo hace imposible", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria. Nord Stream 2 AG, la constructora del gasoducto, se declaró en bancarrota, informó la emisora pública suiza Schweizer Radio und Fernsehen. (EFE)

11.32 | Japón desaconseja viajar a Ucrania ante llamado de Zelenski a voluntarios

El Gobierno nipón urgió este miércoles a sus ciudadanos a que "se abstengan de viajar" a Ucrania, ante el llamado de este país a voluntarios para que se unan a la defensa de la invasión militar rusa y la supuesta adscripción de 70 japoneses a la causa."Ru ego se abstengan de viajar sin importar el propósito", dijo el portavoz del Ejecutivo, Hirokazu Matsuno, en rueda de prensa a los medios tras conocerse, a través de la embajada de Ucrania en Japón, que 70 japoneses habrían expresado su intención de unirse a las tropas. El pasado día 27 de febrero, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, realizó un llamamiento a los extranjeros que deseen unirse a sus tropas ante la invasión rusa al país. (EFE)

11.28 | Navalni llama a salir a la calle contra la guerra desatada por el "zar loco"

El opositor ruso Aleksei Navalni, actualmente encarcelado, llamó a sus compatriotas a salir a las calles contra la invasión de Ucrania ordenada por el presidente Vladimir Putin, al que calificó de "zar loco". "Rusia quiere ser una nación de paz. Por desgracia, pocas personas nos llamarían así ahora. Pero al menos no nos convirtamos en un país de gente asustada y silenciosa, de cobardes que fingen no darse cuenta de la guerra contra Ucrania desatada por nuestro obviamente zar loco", asegura Navalni desde su cuenta de Twitter. Subrayó que "Putin no es Rusia. Y si hay algo en Rusia ahora mismo de lo que uno puede estar más orgulloso es de esas 6.824 personas que fueron detenidas porque -de forma espontánea- salieron a las calles con pancartas que decían 'No a la guerra'". Navalni se refería a las miles de personas que han sido detenidas estos días en varias ciudades rusas por manifestarse contra la guerra. (EFE)

11.09 | Macron hablará al país por televisión esta noche sobre la guerra

El presidente francés, Emmanuel Macron, se dirigirá al país por televisión a las 19.00 GMT de este miércoles para explicar la situación de la guerra en Ucrania y la posición francesa. "Queridos compatriotas: Me dirigiré a ustedes esta noche a las 20.00 (local) sobre la guerra de Ucrania", anunció Macron en sus redes sociales. El presidente había prometido el pasado jueves, cuando comenzó la invasión, que se dirigiría a los franceses para exponer la posición y las acciones del Gobierno sobre el conflicto. (EFE)

10.54 | Dinamarca estudia aumentar número de conscriptos ante amenaza rusa

Dinamarca analiza aumentar el número de conscriptos frente al aumento de la amenaza militar rusa en Europa, afirmó este miércoles un vocero de los socialdemócratas en el poder. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ya había anunciado la semana pasada ser favorable al aumento de los efectivos militares tras la conmoción que provocó en toda Europa la invasión rusa de Ucrania. "No hay ninguna duda que con la nueva situación con Rusia, Dinamarca se enfrenta a una situación totalmente nueva en materia de seguridad", afirmó Mogens Jensen, portavoz de los socialdemócratas a cargo de cuestiones de defensa. (EFE)

10.51 | Gas natural alcanza récord de 194,715 euros por MWh en Europa debido a la guerra en Ucrania

El precio del gas natural en Europa alcanzó el miércoles un récord histórico de 194,715 euros por megavatio-hora (MWh), por el temor de los inversionistas a una ruptura de suministro de energía rusa debido a la invasión de Ucrania. El precio de referencia del gas natural en Europa, el TTF neerlandés, se disparó a su máximo histórico de 194,715 euros por MWh mientras el gas británico para entrega en abril alcanzaba 463,83 peniques por termia (unidad de técnica de calor), acercándose a su récord de diciembre de 470,83. (AFP)

10.47 | Ministerio del Interior ucraniano dice que continúan combates por Mariúpol

Las batallas entre las fuerzas ucranianas y rusas por el control de la ciudad ucraniana de Mariúpol, en el sur del país, prosiguen, afirmó este miércoles el Ministerio del Interior. "Las batallas por Mariúpol continúan. Las unidades de la Guardia Nacional de Ucrania junto con las Fuerzas Armadas de Ucrania mantienen la defensa de la ciudad", indicó en un comunicado publicado en su cuenta oficial de Facebook. Los separatistas prorrusos de Donetsk aseguraron horas antes haber bloqueado Mariúpol, a orillas del mar de Azov, según el representante de la milicia, Eduard Basurín. (EFE)

10.36 | Rusia quiere que las negociaciones con Ucrania continúen hoy

La segunda ronda de las negociaciones entre las delegaciones rusa y ucraniana sobre un posible alto el fuego en Ucrania puede celebrarse hoy, miércoles, según anunció el Kremlin. "Hoy, en la segunda mitad del día, por la tarde, nuestra delegación estará en el lugar (de la reunión), esperando a los negociadores ucranianos", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria. Peskov evitó revelar dónde puede tener lugar la reunión, cuya primera ronda se celebró el pasado 28 de febrero en la frontera bielorruso-polaca. (EFE)

10.26 | Al menos dos muertos en ataque aéreo ruso contra ciudad en noroeste ucraniano

Al menos dos personas murieron este miércoles 2 de marzo en un ataque aéreo lanzado por las fuerzas rusas contra la ciudad de Zhitómir, en el noroeste de Ucrania, que dañó diez viviendas particulares, informó el Ministerio del Interior. A las 05.00 horas había dos civiles muertos y 16 heridos, de acuerdo con una información operativa de la misma fuente oficial publicada en su página de Facebook. Tres de las diez casas estaban en llamas y las ventanas del hospital de la ciudad resultaron dañadas, añadió. Hasta el momento fueron rescatadas 12 personas, incluidos seis niños, que fueron sacados de los sótanos de las casas semidestruidas. "Las operaciones de rescate de emergencia están en marcha" aún, indicó Interior. (EFE)

10.23 | Sudáfrica urge al diálogo en la ONU para resolver el conflicto de Ucrania

Sudáfrica, nación aliada de Rusia en el bloque BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), urgió hoy al diálogo para resolver el conflicto en Ucrania e insistió en que los organismos de Naciones Unidas deben reformarse para ser efectivos en la negociación, libres del "legado" de la Guerra Fría. "Sudáfrica sigue profundamente preocupada por el recrudecimiento del conflicto en Ucrania. Saludamos el comienzo de las conversaciones entre Ucrania y Rusia. Esperamos que esas discusiones lleven a una solución diplomática que lleve a una solución política sostenible", señaló el Ejecutivo sudafricano a través de un comunicado de su Ministerio de Relaciones Internacionales y Cooperación. Pretoria recuerda que la Carta de las Naciones Unidas obliga a todos sus miembros a resolver sus disputas pacíficamente y se reitera su apuesta por que sus organismos sean un foro efectivo para el diálogo. (EFE)

10.18 | Bruselas propone formalmente la acogida temporal de quienes huyen de Ucrania

La Comisión Europea propuso este miércoles formalmente activar por primera vez la directiva de protección temporal para ofrecer asistencia "rápida y eficaz" a los que huyen de la guerra en Ucrania, que ya son más de 650.000 personas, así como directrices operativas para ayudar a los guardias fronterizos a gestionar los flujos de refugiados. El acuerdo político a la aplicación de la directiva de protección temporal se dio ya el pasado domingo en un consejo extraordinario de ministros de Interior y se espera que los mismos la aprueben formalmente mañana en otra reunión que ya tenían prevista desde hace tiempo, también en Bruselas. "Europa apoya a quienes necesitan protección. Todos los que huyen de las bombas de Putin son bienvenidos en Europa. Brindaremos protección a quienes buscan refugio y ayudaremos a quienes buscan un camino seguro a casa", dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un comunicado. (EFE)

10.09 | La OPEP y Rusia se reúnen para ajustar la oferta de crudo

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus 10 aliados independientes, entre ellos Rusia, celebran este miércoles una teleconferencia ministerial para decidir si en abril siguen adelante con su plan de aumentar su bombeo en 400.000 barriles diarios (bd) de crudo. Esta cita, rutinaria y mensual, tiene lugar en medio de la invasión rusa a Ucrania, que ha convulsionado a los mercados mundiales de la energía, causando una escalada de los precios del petróleo y el gas hasta niveles que no se veían desde 2014. El barril del crudo Brent se disparó ayer, martes, un 6,3 por ciento y terminó en el mercado de Londres a 111,59 dólares, mientras que el petróleo intermedio de Texas (WTI) concluyó en Nueva York a 103,41 dólares, un 8 por ciento más que al cierre del lunes. (EFE)

09.45 | España enviará "material militar ofensivo" a la "resistencia ucraniana"

España "entregará a la resistencia ucraniana material militar ofensivo", anunció este miércoles en el Congreso de los diputados el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. "Quiero anunciarles también que España entregará a la resistencia ucraniana material militar ofensivo", dijo Sánchez, que hasta ahora había mantenido que Madrid contribuiría a la defensa de Ucrania, víctima de una invasión rusa, sólo a través de un fondo de la Unión Europea. En su comparecencia ante el Parlamento para explicar la posición española y de la Unión Europea ante la invasión rusa de Ucrania, Sánchez cargó duramente contra el presidente ruso. "Putin no acepta la consolidación global de la UE, cuyos valores son opuestos al régimen que él ha impuesto en Rusia", sostuvo Sánchez. (EFE, AFP)

09.32 | La moral es baja entre los soldados rusos, dice el Reino Unido

El ministro británico de Defensa, Ben Wallace, dijo este miércoles que la moral es baja entre los soldados rusos que combaten en Ucrania, pero resaltó que el régimen de Vladimir Putin es despiadado y no parece conocer el límite de la violencia. "Hemos visto muchas rendiciones, pero eso no quita el hecho de que hay un liderazgo de las fuerzas armadas rusas muy despiadado y un presidente que parece no conocer el límite de cuánta violencia usará para lograr sus objetivos", declaró Wallace a la BBC. El ministro señaló que las fuerzas rusas llevan un retraso de días sobre el calendario que se habían marcado en la invasión de Ucrania y eso "genera estrés en las cadenas logísticas de suministro". "Es por eso que se ha visto que algunas de estas columnas se han detenido" y también "les ha sorprendido la fuerza de la resistencia ucraniana", agregó. (EFE)

09.22 | Francia subraya que no está en guerra con Rusia

Las autoridades francesas se han esforzado en las últimas horas en puntualizar que el país no está en guerra con Rusia, después de los roces con Moscú por unas controvertidas declaraciones del ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, en las que hablaba de "guerra económica y financiera total a Rusia". "Ni Francia, ni la Unión Europea, ni la OTAN agitan la amenaza de una acción militar contra Rusia. No estamos en guerra", subrayó este miércoles el portavoz del Ministerio francés de Defensa, Hervé Grandjean, en France Info. Las declaraciones de Le Maire generaron una reacción del expresidente ruso Dimitri Medvedev, que en Twitter había lanzado una advertencia en francés: "Un ministro francés ha dicho que nos habían declarado la guerra económica. Tengan cuidado con su discurso, señores. Y no olviden que las guerras económicas en la historia de la humanidad a menudo se han transformado en guerras reales". (EFE)

09.10 | Wizz Air ofrece 100.000 billetes gratis para refugiados ucranianos

La aerolínea de bajo coste húngara Wizz Air anunció este miércoles que ofrecerá en marzo 100.000 billetes de avión sin coste para ciudadanos ucranianos que necesiten desplazarse de un país vecino de Ucrania a otro destino europeo. En un comunicado, el presidente de Wizz Air, József Váradi, señaló que "nuestros corazones están con el pueblo ucraniano durante esta crisis". La oferta se dirige a personas que se encuentran en Polonia, Eslovaquia, Hungría o Rumania. "Estamos comprometidos con ayudar a la mayor cantidad posible de refugiados ucranianos para conseguir sitios seguros para ellos", señaló el responsable de la empresa, que tiene una amplia red de operaciones en el este y sureste de Europa. (EFE)

09.04 | El presidente ucraniano llama a los judíos del mundo entero "a no permanecer en silencio"

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski instó este miércoles a los judíos del mundo entero a "no permanecer en silencio" tras el ataque ruso de la víspera contra la torre de la televisión de Kiev construida en el lugar de una masacre del Holocausto. "Estoy hablando ahora a los judíos del mundo entero. ¿No ven lo que está pasando? Es por esto que es muy importante que los judíos del mundo entero no permanezcan en silencio ahora", dijo Zelenski. Anteriormente, el mandatario había criticado el silencio del mundo tras el ataque, que dejó cinco civiles fallecidos. Zelenski, además, acusó a Moscú de querer "borrar" a su país. "Tienen la orden de borrar nuestra historia, de borrar a nuestro país, de borrarnos a todos", afirmó, instando a todos los países del mundo a no permanecer neutrales ante el conflicto. (AFP)

08.44 | Bélgica envía tiendas de campaña, mantas y equipos sanitarios a Ucrania

Bélgica anunció este miércoles el envío de suministros de ayuda humanitaria, como tiendas de campaña, mantas y equipos sanitarios adaptados al frío, a Ucrania en solidaridad con las autoridades de Kiev y la población que sufren la invasión militar de Rusia. El envío se va a canalizar a través del mecanismo de ayuda de emergencia B-FAST, un mecanismo de intervención interministerial para catástrofes en el extranjero, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado. Bélgica responde así "a la solicitud de ayuda enviada por Ucrania a través del mecanismo de protección civil de la Unión Europea (MPUE) tras la invasión militar de Ucrania por parte de Rusia", señaló el ministerio. (EFE)

08.32 | El centro de Járkov, de nuevo bajo ataque ruso

El centro de Járkov, la segunda mayor ciudad de Ucrania y ubicada en el este del país, fue atacado por las fuerzas rusas sobre las 06.10 GMT con misiles contra varios edificios y una universidad, señaló el centro operativo de las Fuerzas Armadas ucranianas. "El 2 de marzo alrededor de las 08.10 hora local (06.10 GMT) en Járkov, como resultado de un ataque con misiles contra el edificio del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y la Empresa Unitaria Estatal de la Policía Nacional en la región de Járkov y el edificio de la Universidad Nacional de Járkov", indicó en su cuenta oficial de Telegram. (EFE)

08.28 | Ejército ruso anuncia toma de la ciudad de Jersón en el sur de Ucrania

El ejército ruso afirmó este miércoles que tomó el control de la ciudad de Jersón, en el sur de Ucrania, al iniciarse el séptimo día de la invasión lanzada por Moscú contra su país vecino. "Las divisiones rusas de las fuerzas armadas tomaron el control total del centro regional de Jersón", dijo el portavoz del ministerio de Defensa, Igor Konashenkov, en declaraciones difundidas por la televisión. (AFP)

08.13 | Separatistas prorrusos aseguran que han bloqueado Mariúpol, en sur de Ucrania

Los separatistas prorrusos de Donetsk aseguraron este miércoles que sus fuerzas han bloqueado Mariúpol, a orillas del mar de Azov, en el sur de Ucrania, según el representante de la milicia, Eduard Basurín, citado por la agencia Interfax. "Mariúpol está bloqueada por hoy. Las tropas seguirán moviéndose en esa dirección para finalmente detener el bombardeo de áreas residenciales", dijo en el canal de televisión público de Rusia Rossía-24. La víspera, la autoproclamada república separatista de Donetsk anunció un bloqueo casi total de Mariúpol. El jefe de la república, Denií Pushilin, dio la orden de terminar esa tarea antes de que finalizara la jornada. Basurín afirmó que intentan a estas horas que las fuerzas ucranianas depongan las armas e instalar un corredor humanitario para que la población civil pueda abandonar la ciudad. (EFE)

07.55 | La constructora del gasoducto Nord Stream 2 se declara en bancarrota

Nord Stream 2 AG, la constructora del gasoducto del mismo nombre que debía llevar gas desde Rusia a Alemania, un proyecto suspendido tras la invasión rusa de Ucrania, se declaró en bancarrota, informó hoy la emisora pública suiza Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). La compañía, con sede en Suiza y propiedad del gigante energético estatal ruso Gazprom, que se vio afectada por las sanciones internacionales impuestas a Rusia después de que el pasado 24 de febrero Moscú lanzase su invasión de Ucrania, ha despedido también a sus 106 empleados. "Nord Stream se ha vuelto insolvente a causa de las sanciones estadounidenses de la semana pasada", declaró a la emisora de radio SRF Silvia Thalmann-Gut, directora de finanzas del cantón suizo de Zug, donde tiene su sede la empresa. Durante mucho tiempo el proyecto Nord Stream, cuya primera fase entró en funcionamiento en 2011, fue considerado una herramienta de Putin para aumentar su influencia en Europa Occidental a través de la dependencia energética europea con respecto a Rusia. Tan solo un día después del comienzo de la invasión, Scholz dijo la semana pasada que suspendía la certificación del gasoducto, de 1.200 kilómetros y cuya construcción ha costado 11.000 millones de dólares, al que sólo restaba ese último requisito para empezar a funcionar. (EFE)

07.30 | Banco de Rusia mantiene cerrada la Bolsa por tercer día

El Banco de Rusia anunció hoy que mantendrá cerrada la Bolsa de Moscú por tercer día consecutivo por el temor a un desplome de los principales valores por las fuertes sanciones económicas impuestas por Occidente por la invasión rusa de Ucrania. "El Banco de Rusia decidió no reanudar la negociación el 2 de marzo de 2022 en la Bolsa de Moscú en la sección del mercado de valores (...)" con algunas excepciones, indicó en un comunicado. Las excepciones se refieren a las órdenes directas con liquidaciones en rublos, a los derivados -salvo los instrumentos del mercado de derivados en la sección de pares de divisas-, a los metales preciosos y a algunos contratos para futuros en las posiciones de cierre, entre otras. El Banco Central de Rusia revisará su decisión de nuevo mañana sobre las 06.00 GMT. (EFE)

