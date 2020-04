Latidos cardiacos para combatir el coronavirus

Sigrun Späte lleva casi siempre en su muñeca un reloj inteligente que monitorea sus actividades. Pero ahora hay algo diferente. La mujer, de 58 años, no solo almacena los datos sobre su ritmo cardíaco, sus pasos y otros para su propio conocimiento, sino que también los pone a disposición del Instituto Robert Koch (RKI).

"Quiero ayudar a los científicos a reunir la mayor cantidad posible de datos para poder combatir el coronavirus. Por eso participo", dice Sigrun Späte a DW. A partir de ahora, los propietarios de relojes inteligentes y pulseras que monitorean la actividad física pueden donar sus datos en forma anónima a los investigadores del RKI.

Alteraciones durante las fases de sueño y de actividad, como un pulso más elevado en estado de reposo, son señales que pueden dar a los científicos indicios sobre una posible infección con el coronavirus. Con estos datos se proponen crear un mapa en el que se represente la propagación del virus. Eso es posible ya que los voluntarios también revelan sus códigos postales al instituto.

Hace apenas pocas semanas, habría resultado difícil imaginar que los alemanes, particularmente celosos del resguardo de sus datos, estén dispuestos a participar en un experimento de esta naturaleza. Pero también en este campo ha tenido efecto la pandemia del coronavirus. El interés por la aplicación correspondiente parece ser tan grande quela página web creada para este propósito estuvo por momentos colapsada. "Debido a la cantidad de visitas, hay actualmente problemas técnicos", señaló el IRK en Twitter. Los encargados están trabajando para solucionarlos.

Lothar H. Wieler, presidente del Instituto Robert Koch, asesora al Gobierno alemán sobre las medidas contra la pandemia.

Evaluaciones más precisas

"Deseamos que mucha gente participe", señala el presidente del Instituto Robert Koch, Lothar H. Wieler. "Cuantas más personas pongan sus datos a disposición para su análisis, más precisas serán nuestras mediciones de la propagación del coronavirus", afirma. Wieler tiene la esperanza de que estos datos ayuden a detectar mejor los focos de infección. De este modo, podrían contribuir a evaluar con mayor exactitud la eficacia de las medidas contra la propagación del coronavirus.

EL RKI hace notar que también se consultó al encargado germano federal de la protección de datos, Ulrich Kelber, para el desarrollo de la aplicación. Esta fue elaborada en conjunto con la empresa de "sanidad electrónica" Thryve, con sede en Berlín.

Aplicación de rastreo aún no está disponible

No todos los usuarios están entusiasmados con la nueva aplicación. Algunos critican que no se haya utilizado un código abierto, que haría más transparente la forma en que se recopilan los datos. Otros quisieran donar sus datos, pero no poseen un reloj inteligente o un aparato que respalde la aplicación. Y otros consideran que los datos de monitoreo de actividad física no serán realmente útiles para los científicos en la lucha contra el coronavirus.

Sigrun Späte es de otra opinión. "En este momento deben recolectar todos los datos que puedan obtener", dice. "Para ello se requieren también experimentos como esta aplicación; porque los científicos todavía saben demasiado poco acerca de la propagación del virus". ¿Y la protección de datos? "Dado que los datos hasta ahora también se almacenaban en las plataformas de los monitores de actividad, no me parece algo tan dramático", afirma.

En Alemania y otros países de Europa se discute también actualmente sobre otro tipo de aplicación. Una que habría de registrar quién ha estado cerca de personas contagiadas y podría haberse infectado. Para ello podrían utilizarse datos de Bluetooth o de GPS. Pero el RKI subraya que la aplicación presentada hoy no fue diseñada para rastrear personas con que se ha tenido contacto. Todavía no está claro cómo podría llevarse a cabo eso concretamente. (ers/few)

