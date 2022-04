Rusia acusa a Ucrania de bombardear depósito de crudo en su territorio

Ellos iniciaron los ataques, hasta bombardearon una central nuclear, que representa un gran riesgo ambiental.

Wilman Tejada, Facebook

El mejor escenario para una negociación es que ambas partes tengan que perder algo. El gobierno ucraniano no debe confiar en las declaraciones de Putin, porque solo pretende engrandecer su ego a costa del sufrimiento del pueblo ucraniano, ruso y del mundo entero.

Juan Carlos Medina, Facebook

Considero que es imposible que dos helicópteros de Ucrania penetren en territorio ruso sin que sean detectados.

Carlos Ruíz, Facebook

Ellos sí pueden pero cuando les toca a ellos se quejan. Estoy en contra de la violencia, pero ellos comenzaron con todo esto.

Paola Paz, Facebook

Vladimir Putin, presidente de Rusia.

Putin permite a Europa pagar por el gas en euros, pero a través de banco ruso

Europa apoyó la retirada de Rusia del sistema financiero, y ahora son los europeos los que deben abrirse a Rusia. Rusia gana porque cotiza en su moneda y sabe que Estados Unidos no es capaz de suministrar tanto producto, no hay instalaciones para el gas licuado. Alemania no se puede apoyar en la energía verde o nuclear.

Feddy Missas, Facebook

Las sanciones contra Rusia más bien parecen sanciones contra Europa, que es la más afectada en todo esto. También Estados Unidos, en menor proporción, pero afectado. En Europa está todo más caro, y China se ha mantenido neutral. Como siempre los afectados son los habitantes de a pie.

Jhon Mario Tobón, Facebook

Todos necesitan comprar y vender la producción de gas y petroleo, el gran flujo de capital debe moverse entre los inversionistas. Los rusos necesitan mover el petroleo porque hay una alta demanda. También los productores necesitan mover sus activos para producir máquinas y equipamiento para la extracción de la materia prima. El mundo está globalizado por la oferta y demanda, y siempre dependemos de los países que están más avanzados. Las guerras y las intervenciones son aspectos del pasado, de la Edad Media.

Guadalupe Abrego, Facebook

Iván Duque, presidente de Colombia.

Duque expresa apoyo a Zelenski y rechaza el "ataque vil" a Ucrania

¿Por qué no rechaza la violencia de su propio país? Jamás se ha manifestado por las muertes de los líderes sociales o por los niños que mueren por hambre.

Mariannis Casallas, Colombia

Muy bien por Colombia que se pronuncia en contra de la agresión a un pueblo libre y soberano.

Germán Rueda, Facebook

Mientras tanto millones de campesinos en Colombia salen de sus territorios porque son desplazados por la violencia. Duque está pendiente de otros países.

Dainer Espitia, Facebook

En Colombia mucha gente es asesinada, el Ejército es fuente de inseguridad ciudadana. Su palabra no tiene credibilidad.

Óscar Chassagnes, Facebook

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Presidente mexicano critica narcoseries de Netflix

La realidad de la violencia en nuestro país es más grave de lo que se presenta en una serie. Una muestra de ello son las poblaciones desplazadas por el crimen, las masacres, las balaceras a plena luz del día, los asesinatos de periodistas, etc. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Aquí no pasa nada, son exageraciones de nuestros adversarios.

Hugo Cabal, México

No solo eso, los extranjeros piensan que todo México es así y que toda la gente se comporta de esa manera.

Jeanne Marie Residente, Facebook

¿Y qué hace él para acabar con la violencia y el narcotráfico? Nada, solo dice: "Abrazos y no balazos”. Él es el primero que permite que estos grupos sigan tomando el control del país. Pero él debe creer que si se acaban las series, se acaba el problema.

Laura N., Facebook

Desde que hay narcoseries, cualquier hijo de mexicano quiere ser narcotraficante porque lo hacen ver como algo glamoroso y no como un crimen.

Javier Castillo, Facebook

¿Desea saber más sobre los temas que han generado estas opiniones? Use los enlaces a los títulos de los artículos que les hemos colocado arriba y compártalos con otros lectores. Su opinión nos interesa. ¡Escríbanos!

Si desea leer más opiniones sobre estos temas en Facebook, por favor, acceda a http://www.facebook.com/dw.espanol

Deutsche Welle no se hace responsable de las opiniones vertidas por los usuarios.

Deutsche Welle se reserva el derecho a modificar en parte o en su totalidad los mensajes enviados por los usuarios.