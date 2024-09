Las novedades de la industria de armas ucraniana

Desde el inicio de la agresión bélica, Rusia ha usado reiteradamente misiles de largo alcance contra Ucrania. Kiev no ha estado en condiciones de reaccionar con armas de su propia producción. También los misiles que recibe de sus aliados tienen restricciones, tanto en cuanto a su alcance como a su uso sobre territorio ruso.

Para reducir su dependencia de los suministros de sus aliados, Ucrania trabaja en su propio programa de misiles.

El dron de combate "Palianytsia”

Ucrania cuenta con un nuevo dron que lleva el nombre de Palianytsia, término que designa un pan ucraniano. Según el presidente Volodimir Zelenski, ya tuvo lugar una primera operación de combate de Palianytsia, y fue exitosa,

De acuerdo con el ministro de Industrias Estratégicas, Oleksandr Kamyshin, Palianytsia hizo impacto en un objetivo en la zona ucraniana ocupada actualmente por los rusos. En entrevista con DW, Kamyshin indicó que el dron fue completamente desarrollado y fabricado en Ucrania, pero "algunos componentes proceden del extranjero”.

La plataforma United24, que publicó un video del dron Palianytsia, indicó que el arma había sido desarrollada por especialistas ucranianos en el lapso de año y medio. Dispone de un motor turborreactor y, por tanto, alcanza una velocidad mucho mayor que los drones con motor de combustión. Además, cuenta con varios sistemas de guiado.

De acuerdo con United24, el costo de este dron de combate es muy inferior al de aparatos análogos, aunque cabe esperar una reducción del precio y una ampliación de la producción. Todas las demás informaciones tienen carácter secreto.

Los datos no están completos y por eso todavía no es posible aquilatar con precisión la eficacia de Palianytsia, señaló Serhiy Shurez, director de la empresa consultora Defence. "El alcance es el único parámetro que actualmente nos ayuda a evaluar el arma. Pero el alcance no es para mí lo más importante, sino el peso de la ojiva y la precisión”, dijo a DW.

El misil "Neptun"

Shurez subrayó que Ucrania ha tenido algunos éxitos con su programa de misiles en los últimos años. "Por ejemplo, la gama de armas antitanque, como 'Stugna' y 'Corsair', que se fabrican en serie. O el misil marítimo R-360 'Neptun'”. Este está en servicio desde 2020, al igual que el sistema de misiles costeros RK-360MC, diseñado para detectar y destruir barcos enemigos de diversas clases. Un misil Neptun tiene una ojiva de 150 kilogramos y un alcance de hasta 300 kilómetros.

El misil Neptun se usó por primera vez en combate a comienzos de abril de 2022, contra la fragata rusa "Almirante Essen”. El 13 de abril de ese mismo año, dos cohetes Neptun hundieron el buque insignia ruso "Moskva”.

El buque insignia ruso Moskva, en el puerto de Sebastopol. Imagen: Maxar Technologies/AP/dpa/picture alliance

Armas modificadas

En 2023 se supo que los constructores ucranianos modificaron el "Neptun”, de manera que pueda también usarse contra blancos en tierra. El misil modificado tiene un alcance aproximado de 400 kilómetros y una ojiva de 350 kilos, según un funcionario ucraniano que habló con el portal estadounidense The War Zone. También se sabe que ha sido usado en varias ocasiones.

Según medios de prensa, Ucrania desplegó el año pasado misiles del sistema de defensa antiaérea S-200. Estos misiles se han modificado ahora para que puedan alcanzar objetivos terrestres. Kiev no lo ha confirmado oficialmente, pero un representante del gobierno declaró a BBC que se está trabajando en ello. El S-200 había sido retirado de servicio en Ucrania en 2013.

El país también utiliza drones de reconocimiento soviéticos modernizados Tu-141 "Strizh”. El dron tiene un motor turbo y puede alcanzar velocidades de unos 1.000 kilómetros por hora. Según el Servicio de Inteligencia Militar ucraniano, estos drones dañaron bombarderos rusos de largo alcance Tu-95 en 2023.

El primer cohete balístico made en Ucrania

A fines de agosto, el presidente Zelenski anunció que se había probado con éxito el primer cohete balístico hecho en Ucrania. No dijo, sin embargo, de qué tipo de cohete se trata.

El Ministerio de Defensa no entregó comentarios a DW sobre el programa de misiles, aduciendo que es secreto. Solo indicó que el programa es financiado con dinero del presupuesto fiscal.

Sabido es que la industria armamentista ucraniana desarrolla desde 2006 un cohete balístico. Se trata del cohete de corto alcance "Sapsan", que tiene un diámetro de fuselaje de 0,9 metros y un alcance de 500 kilómetros. El misil se conoce también con el nombre de "Hrim-2”.

Ucrania está hoy en condiciones de producir suficientes cohetes para librar una guerra con Rusia, declaró Frank Ledwidge, exoficial del servicio secreto británico y experto militar de la Universidad dePortsmouth. "Tratándose de tecnología, no se debería subestimar a Ucrania… Solo para dejarlo en claro: el cohete favorito de Elon Musk, aparte del suyo, es el portador ‘Zenit', fabricado en Ucrania”, dijo a DW.

