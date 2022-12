Las mujeres latinoamericanas que le ponen voz al fútbol

Lento pero seguro, las mujeres están marcando hitos en la historia del fútbol. Ya no sólo como jugadoras. Con un desempeño impecable en el encuentro entre Alemania y Costa Rica, en Qatar, la francesa Stéphanie Frappart se convirtió en la primera mujer en arbitrar un partido en la historia de los mundiales, acompañada por las asistentes Neuza Back, de Brasil, y Karen Díaz, de México.

Y también están ganando espacios detrás del micrófono, como comentaristas y relatoras. El propio presidente argentino, Alberto Fernández, destacó como un día histórico el primer partido relatado y comentado por tres mujeres para la televisión pública de su país.

Ya no es novedad encontrar mujeres analizando fútbol, pero siguen siendo minoría. La periodista deportiva mexicana Marion Reimers, con casi dos décadas de carrera, es un referente en Latinoamérica. Pero también ha sido blanco de críticas y misoginia, como ha denunciado en medios y redes sociales. Desde la ONG Somos Versus, que fundó en 2017, trabaja por la eliminación de la violencia contra las mujeres en el deporte.

Como ella, en toda la región hay mujeres relatando y comentando el fútbol no solo de mujeres, también masculino, desde radio y televisión. DW conversó con profesionales de Chile, Colombia y Venezuela.

"Vivimos en un país y una sociedad muy machistas, y el medio periodístico no es una excepción. Además, el fútbol es un espacio muy masculino, pero hay avances notables, y es muy valorable la apertura de espacios para las mujeres en los medios de comunicación”, dice la relatora y comentarista chilena Yoselin Fernández.

Acaba de ganar el programa de televisión "La nueva voz del gol” y con ello se convirtió en relatora del canal TNT Sport. De los 20 competidores, 16 eran hombres. "En lo personal, me he sentido muy acogida y cómoda en mi trabajo, he recibido consejos y apoyo”, agrega.

Yoselin Fernández ganó un contrato como relatora tras ser la vencedora en un programa de televisión en el que concursaron mayoritariamente hombres.

Se acorta la brecha

Yoselin comenta las diferencias con Argentina, donde hay mayor presencia femenina en análisis y relato de fútbol. "En Chile, ninguna mujer ha relatado fútbol de primera división. Lo más simbólico que ha pasado es que Rocío Ayala esté relatando el mundial. Aquí ver relatoras y comentaristas de fútbol masculino es algo muy incipiente”, cuenta.

Por eso ve con optimismo que, al haber más mujeres en todos los espacios, "como reporteras de cancha, comentaristas, relatoras, árbitras y entrenadoras, se van rompiendo sesgos”, agrega.

La venezolana Geraldine Carrasquero, quien trabaja para ESPN desde Argentina, reconoce que se está acortando la brecha. "Comparando con cinco o diez años atrás, se han abierto puertas para las mujeres, pero todavía se puede avanzar muchísimo. Creo que en este momento hay una aceptación de mínima para arriba. Dejando que su trabajo hable por ellas, las mujeres demuestran su capacidad para ocupar espacios en los medios deportivos. Es la única forma que tenemos de combatir la reticencia”, dice.

Geraldine Carrasquero es venezolana y actualmente trabaja en ESPN.

Desde el público, las críticas a veces son duras e incluso sobre aspectos superficiales, como la forma de vestir. Yoselin considera que a las mujeres se las evalúa con más dureza que a los hombres: "desde la falta de costumbre de escuchar un tono de voz distinto a gente que derechamente no soporta que las mujeres sean parte del fútbol. Afortunadamente son cada vez menos”.

"Yo siento que a las mujeres el público nos exige muchísimo más. Ser presentadoras, narradoras, comentaristas, que seamos perfectas en cámara. Nos ha tocado remar el doble y mucho más duro. Hay estereotipos que se han ido derribando, ya no dan tanta importancia a ver una chica bonita como el conocimiento que tenga la persona”, comenta Juliana Salazar, colombiana que trabajó diez años en caracol radio en su país, entre otros medios, y hoy está en ESPN en Buenos Aires.

"No sé si se les exige más, pero la tolerancia al error es menor. Existe un prejuicio en cuanto a lo que uno pueda saber o no, en relación con el género. Se debería ponderar primero la capacidad intelectual, la pasión, la ética de trabajo, la preparación, el estilo propio, el conocimiento”, añade Geraldine Carrasquero, quien tiene un blog y un canal de YouTube sobre fútbol femenino, y fue la primera mujer en relatar la final del fútbol de Venezuela.

Espacios ganados con calidad

"Me enfoco muchísimo en mi trabajo, lo disfruto y eso hace que me haga inmune a si hay personas que concuerdan o no con el hecho de que las mujeres le pongamos voz al fútbol”, dice Geraldine, y agrega: "Las mujeres antes no podíamos trabajar, ni votar y no estábamos involucradas activamente en la sociedad. Lo mismo ocurre en un deporte que siempre se reconoció como propiedad de los hombres. Todavía hay reticencia, pero creo que va a ir cambiando naturalmente”.

"Los medios hoy están teniendo mucha más participación femenina y de calidad. Las mujeres estamos cada vez más preparadas para ganarnos un lugar, aunque todavía falta para un equilibrio, pero se ha avanzado bastante”, comenta Juliana Salazar.

"El espacio se ha ido ganado con calidad. La mujer no solamente llega para hacer un equilibrio de género, sino porque está preparada”, agrega Juliana. La comentarista estima que el antiguo machismo en los medios, que también se daba en la forma de ignorar o no dar importancia a las opiniones femeninas, ha ido quedando atrás: "Han entendido que la mujer ha llegado a ganarse un lugar con argumentos, conocimientos y preparación. Y eso derriba cualquier tipo de prejuicio”.

"El público sí te exige y a las mujeres nos van a seguir exigiendo un poquito más. Puede ser por esa idea de que las mujeres no sabíamos de fútbol... pero sí sabíamos. Lo que pasa es que no nos habían dado el espacio”, concluye Juliana.

(cp)