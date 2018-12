Las milicias kurdas critican la retirada de EE. UU. de Siria

Las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), alianza armada encabezada por las milicias kurdas que lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI) en este país, advirtieron este jueves (20.12.2018) de que el combate contra el terrorismo no ha terminado y que la decisión de Estados Unidos de abandonar la nación árabe es un golpe que afectará a la estabilidad y la paz mundiales.

Esta decisión del presidente de EE. UU., Donald Trump, "golpeará directamente los esfuerzos para acabar con la organización terrorista y tendrá graves repercusiones que afectarán a la estabilidad y la paz mundiales", indicaron las FSD en un comunicado firmado por su comandancia general.

Estados Unidos anunció el miércoles que ha comenzado a retirar sus tropas de Siria, donde hay unos 2.000 militares desplegados, después de que Trump proclamara la derrota del EI en ese país.

"En un momento en el que nos enfrentamos a duras batallas con el terrorismo en sus últimos bastiones, así como a las células durmientes (...) que se esconden en las zonas liberadas que buscan reorganizarse en la región, la decisión de la Casa Blanca (...) afectará negativamente la campaña contra el terrorismo", señalaron las FSD. Asimismo, agregaron que supone un "un impulso político y militar sobre el terreno" de los terroristas y sus partidarios "para recuperarse nuevamente".

Las milicias, que han ido arrebatando en los últimos meses el territorio a los yihadistas y que el pasado fin de semana acabaron con uno de los últimos reductos del EI en la provincia oriental de Deir al Zur, advirtieron de que "la lucha contra el terrorismo aún no ha terminado y que la derrota final aún no se ha logrado". En ese sentido, las FSD aseguran que la lucha se encuentra en "una etapa crucial que requiere esfuerzos concertados de todos y un mayor apoyo de la coalición internacional para sostenerla" y "no retirarse de ellos".

Trump: "Es hora de que nuestras tropas regresen a casa"

Las FSD lanzaron en septiembre pasado una campaña con la intención de acabar definitivamente con los últimos reductos de los extremistas en los alrededores del río Éufrates, cerca de la frontera iraquí. En su campaña han contado con el apoyo aéreo de Estados Unidos y la coalición internacional, lo que llevó a arrinconar a los yihadistas en la orilla oriental del río Éufrates, en la frontera con Irak.

El presidente estadounidense, Donald Trump declaró el miércoles la victoria frente al EI en el territorio sirio en un mensaje en Twitter en el que aseguró: "hemos derrotado al EI en Siria, la única razón para estar allí durante la Presidencia de Trump".

Posteriormente en un vídeo que publicó en la misma red social, Trump insistió en que ha llegado el momento de retirarse del país árabe. "Es hora de que nuestras tropas regresen a casa, me pongo muy triste cuando tengo que escribir cartas o llamar a padres, esposas o maridos de soldados que han fallecido luchando por nuestro país", dijo el presidente en la grabación.

