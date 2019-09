Las crisis de América Latina, a través de la mirada de sus escritores

Como cada primera quincena de septiembre, la capital alemana es escenario del encuentro de un centenar de autores que comparten sus textos con el público y manifiestan sus opiniones sobre la actualidad política y cultural de sus países. La décimo novena edición incluye un capítulo especial dedicado a América Latina que inaugura el escritor brasileño Luiz Ruffato, quien presenta su nueva novela traducida al alemán "Das Buch der Umöglichkeiten”, (título original: "O livro das impossibilidades"), el cuarto volumen de su serie "Inferno Provisório", sobre el proceso de industrialización de Brasil desde la década de los años 50. El autor de "Ellos eran muchos caballos" es recordado en estos días por su aplaudido discurso durante la apertura de la Feria del Libro de Fráncfort 2013 cuando Brasil fue invitado de honor. Ruffato criticó que la globalización haya abierto las fronteras para las mercancías, pero no para las personas.

Mientras que en los tomos anteriores de su serie el autor aborda la vida y la lucha por la supervivencia en las regiones rurales de Brasil, su cuarta entrega lleva al lector a la metrópolis Sao Paulo con una retrospectiva, desde la década de los 60 hasta los 80. El libro de 146 páginas contó con la presencia de su traductor, Michael Kegler. El actor y locutor Friedhelm Ptok leyó algunos pasajes de la novela ante el público.

La editora e hispanista alemana Michi Strausfeld, renombrada por haber conformado colecciones de literatura en lengua castellana en varias editoriales alemanas, con autores que van desde Gabriel García Márquez hasta Carlos Ruiz Zafón, ha sido asesora del Festival Internacional de Literatura de Berlín desde sus inicios, y es la curadora de la sección especial sobre Latinoamérica.

Festival Internacional de Literatura de Berlín.

Violencia y corrupción en Centroamérica

"La selección tiene que ver con lo que se quiere y con lo que se puede", dice Strausfeld sobre el programa en el que participan una decena de autores de la región, aunque no todos los que se tenía previsto. "Este año nos hemos concentrado en algunas regiones y países, una de ellas es América Central, por la problemática política que vive la región".

Rodrigo Rey Rosa, de Guatemala, llega con su libro "El país de Toó", una novela política que denuncia la corrupción en su país, y que será presentada en compañía de la misma Michi Strausfeld. "Su última novela me parece espléndida, pero no tiene todavía un editor en lengua alemana, aunque algunos libros anteriores suyos han sido ya traducidos".

El novelista, ensayista y poeta nicaragüense Sergio Ramírez, ganador del premio Cervantes 2017, presentará con "El espejo roto", una muestra de su prolija y variada obra literaria.

Una de las novedades del festival berlinés es la llegada de dos cronistas estrella, algo que nunca se había tenido en el festival, según Strausfeld. Se trata de Oscar Martínez de El Salvador, que cierra la participación centroamericana, y de Leila Guerreiro, de Argentina, considerada por Strausfeld como la gran cronista literaria del país sudamericano.

El cronista y periodista de investigación salvadoreño Oscar Martínez presenta su libro traducido al alemán "Man nannte ihn El Niño de Hollywood", publicado por la editorial Antja Kunstmann. Junto con su hermano, el antropólogo Juan José Martínez, el autor se da a la tarea de investigar la cultura de las pandillas en El Salvador y su relación con Estados Unidos, a través de la figura de Miguel Ángel Tobar, llamado "El Niño" de la clica Hollywood Locos Salvatrucha de la MS-13.

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez.

Argentina, país en crisis política y auge creativo

El escritor, critico literario y guionista argentino Alan Pauls presenta su novela traducida al alemán "Geschichte des Geldes" (Historia del dinero) publicada por la editorial Klett-Cotta, que narra la obsesión por el dinero del protagonista, en medio las turbulencias de la Argentina. El autor ha dicho que quería escribir una novela en la que las escenas de sexo explícito fueran reemplazadas por escenas de dinero explícito.

"Alan Pauls es becado del Servicio Alemán de Intercambio Académico, DAAD, y se encuentra en este momento en Berlín", afirma Strausfeld.

La escritora argentina Claudia Piñeiro será otra de las estrellas provenientes de Argentina, que presenta en el festival su novela traducida al alemán "Der Privatsekretär” (Las Maldiciones), publicado por el sello Unionsverlag. "Tiene muchos libros publicados en alemán y nunca antes había sido invitada al festival. Ella será un faro que, supongo, atraerá a mucha gente”, según la experta alemana.

Strausfeld acompañará a la autora argentina durante su presentación. "Sus libros son muy leídos, y además ella se involucra activamente en los asuntos cotidianos de su país, con lo que será un evento que atraerá mucho público”, asegura.

Desde Madrid, donde reside, llega el escritor argentino Patricio Pron, con su novela traducida al alemán "Vergieß deine Tränen für keinen, der in diesen Straßen lebt”, publicado por el sello Rowohlt. (No derrames tus lágrimas por nadie que viva en estas calles), una novela que entrelaza la ficción y la realidad y lleva al lector a Italia poco antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, mostrando la alianza entre el fascismo y la modernidad, que se extiende hasta nuestros días.

La escritora argentina, Claudia Piñeiro.

Extremos en Venezuela y Brasil

La joven escritora venezolana, residente en Madrid, Karina Sainz Borgo llega a Berlín con su primera novela "La hija de la española”, traducida al alemán bajo el título "Nacht in Caracas”, y publicada por la editorial Fischer. El sello Lumen en España afirma que se trata de un fenómeno editorial sin precedentes en la literatura en español, toda vez que los derechos de la obra fueron vendidos a 22 países antes de su publicación.

El festival dedicará dos tertulias a Brasil bajo Bolsonaro dentro de la sección Reflections. La primera abordará la situación en Brasil desde la llegada del presidente populista de derecha, en la que participan el escritor brasileño Luiz Ruffato, el historiador británico Perry Anderson y la activista brasileña Djamila Ribeiro.

La segunda charla abordará la resistencia y huída que ha provocado el controvertido gobierno de Bolsonaro, en donde participan los escritores brasileños exiliados Márcia Tiburi, y Leonardo Tonus, ambos residentes en París, así como Rafael Cardoso, quien ahora vive en Berlín.

Michi Strausfeld (izquierda), con la escritora chilena Lina Meruane, durante la edición 2018 del Festival Internacional de Literatura de Berlín.

Retrospectiva político literaria de América Latina

La propia Michi Strausfeld presentará su último ensayo, que ha sido publicado por la editorial Fisher con el título "Gelbe Schmetterlinge und die Herren Diktatoren” (Mariposas amarillas y los señores dictadores). "Quiero destacar la importancia de la literatura para explicar la historia del continente, desde Colón, hasta el muro de Trump”, afirma Strausfeld.

"Desde hace más de 40 años estoy leyendo literatura latinoamericana. Tengo, efectivamente, conocimientos amplios. Además, ya que lo he hecho profesionalmente, tengo informes de lectura míos, con lo cual, he podido echar mano de mis propios informes literarios”, afirma.

La autora explica que ha aprendido cuán importante es la labor de los autores para explicar sus propios países y su historia, algo sobre lo que se sabe poco en Alemania o Europa.

La experta en literatura destaca que le ha llamado la atención lo poco que se sabe sobre la época colonial, un agujero negro en dónde ni los mismos autores de la región se han aventurado. "No he encontrado ninguna novela canónica mexicana sobre Hernán Cortés, ni peruana sobre Francisco Pizarro o sobre Pedro de Valdivia”.

"En México, en cambio, hay muchos libros sobre el mito de Quetzalcóatl, y bastantes sobre la Malinche. Sobre dictadores hay a manos llenas”, afirma y recuerda las obras de Roa Bastos "El Supremo”, sobre la figura de José Gaspar Rodríguez de Francia, el dictador perpetuo de Paraguay. "Luego las grandes novelas de García Márquez, de Vargas Llosa, de Alejo Carpentier, todas ellas tratan sobre el dictador”, explica.

"Es muy interesante analizar todo esto y contrastarlo con la historia y ver cómo los autores en sus novelas han explicado estos seres malvados y todo lo que han hecho, lo que los libros de historia no hacen tan detalladamente. Esa era mi meta, explicar la historia a través de la mirada de autores latinoamericanos, porque no hay una sola voz que no sea latinoamericana en este ensayo”.

El tomo de más de 500 páginas, publicado por la editorial Fischer, estará traducido al español en 2021, aunque Strausfeld no quiere revelar todavía bajo qué editorial.

