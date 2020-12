La UE se propone ambiciosa reducción de emisiones para 2030

Cambio climático: ¿Atrapados en un círculo vicioso?

Navegar en internet

Incluso si decides no viajar, el simple hecho de quedarse en casa no significa que no se contribuya a las emisiones de carbono. Muy pocas personas se dan cuenta de que la huella digital es comparable a la de la industria de la aviación. Cuantos más datos enviamos y almacenamos, más electricidad necesitamos. Y con miles de millones de personas en línea a diario, esas emisiones suman rápidamente.