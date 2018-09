La UE rechaza los planes británicos para el "brexit"

"Tiene que estar claro que hay algunos asuntos en los que no estamos dispuestos a hacer concesiones", recalcó Tusk al término de la cumbre. La UE mantiene por ahora que las negociaciones concluirán en octubre. No se ha llegado a un acuerdo para celebrar una cumbre extraordinaria los días 17 y 18 de noviembre. Tusk matizó que esa posible cumbre de noviembre podría llevarse a cabo si en octubre hay soluciones sobre la mesa a los diferendos sobre la frontera irlandesa y la futura relación comercial entre Reino Unido y la UE.

"Sin soluciones claras y precisas a la cuestión irlandesa y a todo el contexto relacionado con nuestras futuras relaciones económicas, sería difícil pensar ni siquiera en un proceso positivo después de octubre", advirtió Tusk. Los líderes de la UE "tienen totalmente claro que lo que necesitamos ahora es la determinación común de ambas partes para finalizar las negociaciones en octubre", subrayó el presidente del Consejo Europeo. Agregó que, en caso afirmativo, convocará una cumbre en noviembre para "formalizar este acuerdo".

Por su parte, la canciller alemana, Angela Merkel, dijo que todavía espera que se logren avances sustanciales en las negociaciones sobre el "brexit" en octubre, a pesar de "aún queda mucho trabajo pendiente respecto a cómo deben ser las futuras relaciones comerciales". Merkel destacó que la unidad en el seno de la UE frente al Reino Unido sigue siendo grande y que existe el consenso de que no puede haber concesiones en lo que respecta al mercado único europeo.

Propuesta sobre fronteras

Por su lado, Theresa May ha asegurado tras la cumbre que presentará "dentro de poco tiempo" una nueva propuesta sobre la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, una de las cuestiones pendientes para cerrar el acuerdo sobre el "brexit". "No puede haber acuerdo de retirada sin una solución legalmente operativa para la frontera irlandesa, pero esa solución no puede dividir el Reino Unido en dos territorios aduaneros y presentaremos nuestras propias propuestas en poco tiempo", declaró May.

MS (dpa/dlf/efe)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |