"La UE necesita económicamente el acuerdo con Mercosur"

Un comentario del periódico suizo Neue Zürcher Zeitung pone de relieve la importancia del acuerdo UE-Mercosur:

"Los agricultores de Europa todavía guardan silencio y Francia acaba de celebrar la reapertura de la catedral de Notre Dame. Pero, tantos los agricultores como el presidente, Emmanuel Macron , se proponen librar pronto una batalla que sumirá a la Unión Europea en una honda crisis: la lucha contra el acuerdo comercial con el Mercosur. La UE necesita económicamente ese acuerdo; no obstante, Francia y Polonia, al igual que muchas agrupaciones de agricultores están en contra. (…)

No es que suponga un impulso que pueda catapultar la economía europea a nuevas esferas. Pero el acuerdo con el Mercosur es importante, como señal y oportunidad para profundizar las relaciones con una región relevante. Además, sería un poco de empuje. La actual situación europea es muy mala. En Alemania y Francia, los dos principales países de la UE, cayeron los Gobiernos, el uno poco después del otro. Hasta que se regule la sucesión, pasarán meses, en el mejor de los casos. (…)

La UE también está expuesta a riesgos desde la perspectiva global. La guerra de Ucrania es una constante amenaza financiera y militar. Y las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos probablemente empeorarán, en vez de mejorar. Por eso, la UE no puede permitirse un fracaso del acuerdo con el Mercosur. Si Macron y sus aliados y los agricultores lograran hundir este proyecto, la UE quedaría como una organización inoperante a nivel global. En sus discursos, a Macron le agrada presentarse como un europeísta convencido. En lo tocante al acuerdo con el Mercosur, sus palabras deberían traducirse en hechos”.

Críticas infundadas

El matutino Tageszeitung (TAZ), de Berlín, afirma que muchas de las críticas de los agricultores europeos al acuerdo con el Mercosur son exageradas e hipócritas:

"A diferencia de lo que afirman los agricultores, los mercados agrícolas de la UE no se verán inundados de productos baratos procedentes de Sudamérica. Al fin y al cabo, la Unión Europea sólo concederá contingentes manejables, que los Estados del Mercosur podrán exportar con aranceles más bajos que antes. Por ejemplo, 99.000 toneladas de carne de vacuno al año. Esto se corresponde solamente con el 1,6 por ciento de la producción total de carne de vacuno de la UE y es aproximadamente la mitad de las 196.000 toneladas que Mercosur ya vende a la UE. (…)

Es verdad que los sueldos en Alemania son más altos que en Brasil, por ejemplo. Pero, a cambio, los agricultores sudamericanos no pueden ni soñar con subvenciones agrícolas del nivel de la UE: los europeos subvencionan a sus agricultores con 55.000 millones de euros al año. Quien subvenciona y exporta tanto no debería quejarse de algunas importaciones adicionales de los países del Mercosur”.

"Pobre Argentina”

El diario Süddeutsche Zeitung, de Múnich, dedica, por su parte, un comentario al primer año de gobierno de Javier Milei en Argentina.

"Sus simpatizantes celebran y ya se escuchan (en Alemania) voces que demandan tomarlo como ejemplo. (…) Pero eso sería un error. Porque el gobernante libertario no es un ejemplo, sino un peligro.

Javier Milei sigue siendo objeto de controversia. Imagen: picture alliance/dpa

Para empezar, los lindos datos económicos pierden brillo rápidamente si se miran con más atención. La inflación bajó sobre todo también porque el consumo colapsó: cuando los clientes no compran nada, los dueños de los negocios se ven forzados a bajar los precios. Algo similar ocurre con el superávit fiscal. No se basa en mayores ingresos, sino en menores gastos, un 40 por ciento en el ámbito de la educación. Quizás se salve así a un país de una crisis a corto plazo, pero no es la manera de ponerlo en forma para el futuro.

Javier Milei se autodefine como ‘anarcocapitalista'. Quiere reducir radicalmente el Estado en favor del mercado, con una fe ciega en la meritocracia: los que trabajan duro se hacen ricos. Una idea bonita, pero desgraciadamente muy alejada de la realidad de Sudamérica, una de las regiones del mundo donde la riqueza se distribuye de forma más injusta.

Javier Milei no va a cambiar esto, al contrario. No está creando oportunidades, sino obstáculos mayores. Los empresarios están cerrando sus fábricas porque es más rentable importar productos del extranjero. Las cadenas de montaje están paradas, familias enteras están en la calle. Las cifras de desempleo han aumentado y la pobreza crece: esto también es Argentina después del primer año bajo la presidencia de Javier Milei”.

