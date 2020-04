La secta que amenaza con arrastrar a Brasil al abismo

El grado de irracionalidad es aterrador y amenaza con arrastrar a Brasil al abismo. Hay una causa para su difusión: el bolsonarismo. El término se debe a un hombre cuyo libro favorito fue escrito por un torturador. En consecuencia, el bolsonarismo tiene un ideal correspondiente para la sociedad: una sociedad violenta, autoritaria, sin empatía, antiintelectual y pseudoreligiosa.

El bolsonarismo ahora ha asumido todas las características de una secta cuyos miembros están dispuestos a seguir a su líder incondicionalmente, hasta la muerte. Este culto a la muerte se hace cada vez más evidente en las manifestaciones de los bolsonaristas. Un ataúd es llevado alegremente; en medio de una pandemia, quien lleva el ataúd se expone a sí mismo y a otros al peligro de contagio y grita: "El COVID-19 puede venir. Estamos listos para morir por el capitán".

Como con todos los cultos religiosos, las contradicciones son pasadas por alto. El bolsonarista siempre piensa que sabe más que los demás, incluso si estos son el resto del mundo. No sigue las estrellas de la razón y el conocimiento que han movido a la humanidad a través de los siglos (a pesar de innumerables contratiempos). El norte en la brújula del bolsonarista es la satisfacción de su ego insultado.

El bolsonarista odia el conocimiento cuando contradice su cosmovisión. Es como alguien que va en una carretera casi desierta, escucha en la radio que hay un conductor en ese mismo camino y luego grita: "¡Los medios mienten! ¡No es un conductor, son miles!"

El bolsonarismo inicialmente negó la existencia de COVID-19. Fue una "fantasía" y una "invención de los medios", según el movimiento. Luego, la enfermedad se convirtió en una "gripecita" que no podía afectar a los "atletas". Cuando quedó claro que COVID-19 podría hacer esto muy bien, vino el siguiente paso en la lógica infalible del bolsonarista: ¡cloroquina!Hay un remedio para curar COVID-19, pero los "poderes de la oscuridad" no permiten que se use.

Los mismos bolsonaristas que minutos antes habían negado la existencia de COVID-19, de repente se convirtieron en expertos en curar la enfermedad viral altamente compleja. Desafortunadamente, su conocimiento no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque, según ellos, los gobernadores y alcaldes de Brasil habrían acordado implementar medidas de cuarentena e "introducir el comunismo".

Es típico: cuando la situación no ocurre según sus deseos, ya que Brasil es un estado federalista, los bolsonaristas gritan: "¡Dictadura!" Son como niños que se tiran al suelo gritando en el supermercado para que sus madres les compren dulces. La completa falta de principios de este movimiento también es evidente. Las mismas personas que hoy advierten histéricamente de una dictadura, ayer defendieron una dictadura en la que su héroe una vez dijo que era un error simplemente torturar y no matar. ¿Qué quieren estas personas ahora?

El bolsonarismo sigue una lógica primitiva, siempre creando opuestos simplistas. Esto incluye, por ejemplo, pensar que la salud y la economía son contradicciones. Según esta lógica, los brasileños deberían preferir exponerse al riesgo de infección para no caer en la crisis económica. El bolsonarista no parece ser consciente de los costos económicos (y sociales) de millones de personas enfermas y decenas de miles de muertes. Los cálculos con más de dos variables no son su punto fuerte.

El bolsonarista sigue principalmente un impulso adolescente. Quiere estar en contra y causar problemas. Siempre contradice lo que dicen los adultos, en este caso: el resto del mundo. Está satisfecho cuando se opone a la mayoría, viéndose a sí mismo como un héroe. Y eso le da la justificación para actuar como víctima.

Como todos los movimientos fanáticos, el instinto de autodestrucción es inherente al bolsonarismo. Así como Hitler creía que Alemania merecía ser devastada si no ganaba la guerra, al bolsonarista le gustaría destruir todo. No hay otra explicación para el sabotaje del presidente y sus partidarios contra los funcionarios de salud pública.

Los bolsonaristas acusan a los medios y gobernadores de alentar la propagación del nuevo coronavirus. En realidad, son el presidente y sus seguidores quienes están haciendo todo lo posible para causar el desastre de la salud pública en Brasil.

El periodista Philipp Lichterbeck abrió un nuevo capítulo en su vida cuando se mudó de Berlín a Río de Janeiro en 2012. Desde entonces, ha colaborado con informes sobre periódicos en Brasil y otros países latinoamericanos en Alemania, Suiza y Austria. Publica regularmente su columna "Cartas de Río" en DW Brasil.