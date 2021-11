La ruta de los coyotes de Bielorrusia: ¿cómo llegan los migrantes de Irak a la frontera con la Unión Europea?

En octubre de 2021 hubo 11.300 intentos de entrada ilegal a Polonia desde Bielorrusia. Una vez en Polonia, muchos inmigrantes se dirigen desde allí hacia la frontera alemana. Según la Policía Federal, en ese mismo mes entraron 4.889 inmigrantes a Alemania a través de Bielorrusia y Polonia de manera ilegal. Eso supone más del doble que en septiembre.

Hasta finales de octubre, este año se registraron 7.300 entradas no autorizadas a Alemania por la ruta de Bielorrusia, según datos la Policía Federal. En la primavera boreal, como reacción a las sanciones de la Unión Europea, el régimen bielorruso de Alexander Lukashenko anunció que ya no detendría a los inmigrantes que se dirigieran a la Unión Europea.

¿Quién emigra y de dónde?

La mayoría de los migrantes ilegales proceden de Irak, pero entre los que llegan a Minsk también los hay procedentes de Siria, Congo y Camerún. Actualmente, los principales puntos de partida son tres ciudades de la región kurda iraquí: Erbil, Shiladze y Solimania.

Según agencias de viajes locales, los migrantes vuelan principalmente vía Dubai, Turquía, Líbano y Ucrania para llegar a la UE. Un portavoz del Ministerio alemán de Asuntos Exteriores dijo la semana pasada que el número de vuelos directos desde Beirut, Damasco y Ammán, la capital de Jordania, a Minsk, también había aumentado notablemente.

Migrantes en la frontera con Bielorrusia.

Visado y costos

Se calcula que los viajes pueden costar entre 12.000 y 15.000 euros (el equivalente a entre 14.000 y 17.000 dólares), incluidos los visados, los vuelos y los servicios de tráfico por tierra hasta Europa.

Un agente de viajes de Bagdad -que no quiso revelar ni su nombre ni el de su empresa- dijo a DW que la embajada bielorrusa en la ciudad de Erbil había "subcontratado las solicitudes de visado a varias agencias de viajes". Su agencia de viajes también solía recibir esas solicitudes de visado, explicó. Mientras tanto, ya no se procesan: "Ya no lo hago porque no quiero poner en peligro mi negocio. Pero antes se tardaba entre cinco días y dos semanas en conseguir los visados". Otras fuentes confirmaron, además, a DW que las solicitudes de visado ya no se dirigen a la embajada bielorrusa en Irak, sino a la misión diplomática de Minsk en otros países.

Por ejemplo, una empresa rusa llamada Made in Russia24 explica en un video de Youtube que los iraquíes y sirios ya no pueden entrar en Bielorrusia como turistas si su carta de invitación lleva el sello de su aeropuerto de salida. La empresa, que dice prestar servicios oficiales de turismo, como la expedición de visados turísticos, señala que los turistas necesitan ahora la "etiqueta de visado”, que está disponible en las embajadas bielorrusas. Los iraquíes sólo podían obtener un visado a través de la embajada bielorrusa en Ankara.

Belsat.eu, un canal de televisión independiente de Bielorrusia, citó un informe del portal online bielorruso KYKY.org, según el cual doce agencias de viajes de Bielorrusia habían recibido una autorización "tácita" para organizar visados para extranjeros. VIP Grub, un servicio de pasaportes y visados en Estambul, también dice traer gente a Europa por "medios convencionales" y anuncia sus servicios, afirmando que Europa necesita trabajadores extranjeros.

Los anuncios de la compañía dicen: "Solo las aerolíneas europeas, necesitan 1,2 millones de refugiados. Aprovecha la oportunidad. Páganos a la llegada".

¿Qué compañías aéreas están implicadas?

Las empresas registradas en la UE alquilan actualmente aviones a Belavia, la aerolínea nacional bielorrusa. Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE quieren tomar medidas contra esta práctica y están estudiando la posibilidad de imponer sanciones.

"Belavia Airlines" ofrece vuelos directos a Minsk desde Estambul, Dubai y otros lugares. "Así que sólo tienes que ir hasta allí. Es un poco más caro, pero todavía es factible", dijo el operador turístico de Bagdad a DW.

El centro de alquiler de aviones en la UE es Irlanda. Las empresas irlandesas gestionan más de la mitad de los aviones alquilados en el mundo. Algunas de las empresas siguen alquilando aviones a Belavia, que se utilizan para transportar a los inmigrantes a la frontera con la UE. Las empresas argumentan que están obligadas por contrato a hacerlo. El ministro de Asuntos Exteriores irlandés, Simon Coveney, ha dicho que apoya las sanciones, pero que sólo se aplican a los futuros arrendamientos, no a los actuales.

Otras compañías aéreas, como Qatar Airways y Turkish Airlines, tienen procedimientos de control mucho más estrictos y exigen documentación válida. Sin embargo, como señala la agencia de viajes de Bagdad, puede ser difícil determinar la verdadera naturaleza del viaje de un pasajero. "Muchos iraquíes viajan cada día a Turquía y Dubai. Es imposible distinguir a los que quieren ir a Bielorrusia de los que no".

(jov/cp)