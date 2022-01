La resurrección del Consejo OTAN-Rusia

Este miércoles (12.01.2022), los representantes de la OTAN y Rusia intentarán recuperar un formato diplomático: el "Consejo OTAN-Rusia" (NRC, por sus siglas en inglés) se reunirá nuevamente. El Gobierno ruso había retirado de facto a sus diplomáticos de la OTAN en otoño de 2021. Antes, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ya había retirado la acreditación a la mayoría de ellos. Las tensiones entre la alianza y Moscú llegaron así a un punto álgido.

Debido a los movimientos de tropas en la frontera ruso-ucraniana, al apoyo de Moscú a Bielorrusia y a las numerosas violaciones de los derechos humanos en Rusia, la OTAN retiró su apoyo al país. Pero esto apenas tuvo consecuencias prácticas, porque el NRC ya no se reunía desde 2019.

Ahora, el órgano consultivo, en el que según los estatutos los 30 miembros de la OTAN y Rusia deben intercambiar informaciones sobre cuestiones de seguridad y política militar, va a reunirse de nuevo por primera vez. Según la OTAN, Rusia había aceptado una invitación permanente después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el Presidente ruso, Vladimir Putin, hablaran dos veces por teléfono en diciembre debido a las tensiones sobre Ucrania. Occidente acusa a Rusia de preparar una invasión de Ucrania con hasta 100.000 soldados, pero Moscú lo niega.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró su apoyo a la viceprimera ministra ucraniana, Olga Stefanishyna, a pesar de las objeciones rusas.

Plataforma resistente a tensiones

En este nuevo Consejo OTAN-Rusia, a nivel de embajadores, se debatirán las demandas rusas de garantías de seguridad y de que la alianza occidental ponga fin a su expansión hacia el este. También se tratarán las demandas de la OTAN al presidente ruso, Vladimir Putin, en cuanto a respetar la soberanía de sus países vecinos. "El Consejo OTAN-Rusia es una plataforma importante, a prueba de todo tipo de situación, para las consultas y para el diálogo con Rusia. Especialmente cuando las tensiones son altas, cuando hay amenazas y tensiones como las que tenemos ahora, es importante que esta institución exista, que la utilicemos, que hablemos", dijo el lunes el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

Entre 2002 y 2008, desde su fundación hasta la guerra de Rusia con Georgia, el Consejo OTAN-Rusia vivió sus momentos más fructíferos. En ese momento, el organismo se reunía cada mes. A partir de 2014, el consejo conjunto se fue paralizando, cuando el presidente Putin anexó a Rusia la península ucraniana de Crimea y comenzó a apoyar a los separatistas en las regiones del este de Ucrania. La OTAN se negó a hablar con Rusia sobre cuestiones políticas. A partir de entonces, solo se trataba de discutir esporádicamente cuestiones militares prácticas, como los canales de comunicación en caso de crisis o el intercambio de datos sobre maniobras y movimientos de tropas.

Sin concesiones a Moscú

Stoltenberg espera que al menos sea posible mantener conversaciones con los representantes rusos sobre estos asuntos prácticos. También podrían abordarse cuestiones relacionadas al control de armamento o al estacionamiento de tropas en la frontera oriental de la OTAN, anunció la vicesecretaria de Estado de EE.UU., Wendy Sherman. Este miércoles no se verán concesiones a Moscú, sino todo lo contrario, según Stoltenberg. El lunes, Jens Stoltenberg recibió una vez más a la viceprimera ministra ucraniana, Olga Stefanishyna, a quien le aseguró que la OTAN apoyaría el camino de Ucrania hacia la alianza.

Rusia lleva meses concentrando tropas en su frontera con Ucrania.

Ese mismo día, Wendy Sherman, y su homólogo ruso, Sergei Ryabkov, ya se habían reunido para mantener conversaciones bilaterales en la embajada de Estados Unidos en Ginebra. Este "diálogo estratégico" sobre la seguridad en Europa no condujo a un cambio en las posiciones conocidas, declararon después Sherman y Ryabkov. "Tuvimos la impresión de que la parte estadounidense se tomó muy en serio las propuestas rusas", declaró Ryabkov en Ginebra.

"Hemos dicho a nuestros colegas que no tenemos planes ni intención de atacar a Ucrania. No hay razón para esos temores", agregó. Por su parte, Sherman discrepó rotundamente de esta impresión. Las propuestas rusas para frenar la expansión de la OTAN hacia el este mediante un tratado eran un "detonante", dijo Wendy Sherman. "No permitiremos que nadie dé un portazo a la OTAN", afirmó.

A las conversaciones en Ginebra y Bruselas seguirán el jueves consultas en el marco de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Tanto EE.UU. como Rusia son miembros de esta plataforma fundada en 1975 durante la Guerra Fría. El jueves y el viernes, los ministros de Asuntos Exteriores de la UE también debatirán sobre Rusia, la política de seguridad europea y el papel de la UE, también en relación con la OTAN y Estados Unidos.

(ct/er)