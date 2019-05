La prensa en alemán: Bolsonaro baja, y ¿Cristina de Kirchner sube?

Neue Zürcher Zeitung, de Suiza: Bolsonaro insulta y cae

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anuncia recortes en educación y culpa a los gobiernos anteriores. "La educación es nuestra arma más poderosa", dicen estudiantes. Bolsonaro los insulta llamándolos "idiotas útiles”. En más de 200 ciudades, los estudiantes brasileños expresaron esta semana su descontento. Solo en Sao Paulo, Río de Janeiro y Belo Horizonte, unas 250,000 personas salieron a las calles. Rechazaron las decisiones del gobierno del presidente Jair Bolsonaro para reducir el presupuesto de educación y facilitar más el porte de armas de fuego.

A fines de abril, el Ministerio de Educación había anunciado en Brasilia que quería bloquear el 30 por ciento de los gastos no fijos de las instituciones educativas estatales. Aún no se sabe si los insultos de Bolsonaro acrecentarán el descontento. Las manifestaciones de esta segunda semana de mayo fueron las primeras protestas a nivel nacional contra el gobierno de Bolsonaro desde que asumió el cargo a principios de enero. A las manifestaciones también se sumaron algunos brasileños que no se verían afectados por los recortes.

La Asociación Nacional de Estudiantes convocó a nuevas manifestaciones el 30 de mayo. Según el instituto de encuestas Datafolha, la popularidad de Bolsonaro está en caída libre. A principios de abril, el 32% de los mayores de 16 años estaba satisfecho con su gestión, mientras que el 30% la consideraba mala. Antes de asumir el cargo en diciembre, la tasa de aprobación para Bolsonaro era del 65 por ciento.

Süddeutsche Zeitung, de Múnich: 600 páginas y ninguna señal

La expresidenta de Argentina, Kirchner, presentó su autobiografía, considerada por algunos el inicio de una nueva candidatura. Pero una victoria promete complicar más las cosas.

"Sinceramente" ha llamado Cristina Fernández de Kirchner su autobiografía. Son 600 páginas de un despiadado ajuste de cuentas con sus enemigos políticos, que no son pocos. La inmensa acogida del libro es sorprendente. Pero también muestra cuántos seguidores adoran a Kirchner con un fervor casi religioso. Es probable que el libro de Kirchner sea el preludio de una campaña a gran escala para regresar al palacio presidencial argentino.

En Argentina tienen lugar elecciones en octubre, y muchos visitantes de la Feria del Libro de Buenos Aires esperaban una señal de si Kirchner lanzaría o no su candidatura a la presidencia. Las perspectivas para Kirchner son prometedoras: las encuestas serias le dan ahora buenas oportunidades de derrotar a Mauricio Macri. Pero Kirchner es sindicada de haber acumulado una gigantesca fortuna durante su mandato, cuyo origen no quiere o no puede explicar. Kirchner está acusada de corrupción y lavado de dinero, pero el proceso aún está pendiente.

Después de doce años bajo los Kirchner, muchos argentinos querían un cambio. En 2015, eligieron al liberal-conservador Macri. El empresario prometió volver a encaminar la economía. Pero en la Argentina de estos días una empresa tras otra se declara en bancarrota, hay despidos masivos, el peso ha perdido la mitad de su valor en comparación con el dólar en solo un año, y un tercio de los argentinos vive por debajo de la línea de pobreza. A esto se suman medidas de austeridad, supervisadas por el Fondo Monetario Internacional.

El hecho de que ahora Cristina Kirchner haya emergido del hundimiento político, no hace las cosas más fáciles. Los inversionistas temen que si la expresidenta gana, regrese a Argentina al proteccionismo, o incluso suspenda el pago de la deuda por completo. Y no sería la primera vez en la historia argentina que eso pase. Por eso es que los inversionistas prefieren invertir su dinero en otra parte, lo que solo exacerba la crisis en Argentina, y al mismo tiempo, incita a más seguidores a votar por Cristina Kirchner.

