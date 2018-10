La ONU prevé que la crisis humanitaria en Siria se prolongue más allá de 2020

En una conferencia de prensa, Al Zatari recordó que ahora mismo entre 12 y 13 millones de sirios siguen necesitando ayuda y que más de 6 millones continúan desplazados de sus hogares dentro del país. "No creemos que la crisis humanitaria en Siria vaya a desaparecer progresivamente en 2019 y probablemente se extenderá a 2020 y años venideros", aseguró el responsable de Naciones Unidas.

La ONU, que tiene una amplia operación para atender junto a otras organizaciones a la población, espera poder empezar a tener un acceso más libre a distintas zonas del país y contar con los recursos necesarios para seguir con sus labores.

Este año, la organización solicitó a los donantes 3.400 millones de dólares, de los que hasta la fecha ha recibido aproximadamente un 45 por ciento, dijo Al Zatari. Preguntado por los llamamientos del Gobierno sirio a los refugiados para que regresen al país tras haber recuperado la mayor parte del territorio, el responsable humanitario explicó que la ONU no está animando al retorno.

Cerca de un millón de sirios ha regresado a sus lugares de origen

"Creemos que los refugiados tienen que tomar sus propias decisiones de forma voluntaria, analizar la situación por sí mismos antes de decidir regresar a Siria", explicó. Al Zatari dijo que, desde fuera, algunas áreas del país -especialmente las mayores ciudades- parecen seguras, pero insistió en que los refugiados tienen que tener sensación de seguridad personal.

"No estamos diciendo a los refugiados que vayan a Siria ni que no lo hagan", explicó, subrayando que la ONU ofrecerá asistencia en función de sus necesidades a los que decidan dar el paso. Según explicó, cerca de un millón de personas han regresado recientemente a sus lugares de origen, pero la mayor parte son desplazados internos y no refugiados.

JOV (efe, dpa)