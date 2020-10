"La negociación con Londres está en un momento muy crítico"

Los ministros de la Unión Europea señalaron el martes (13.10.2020) que las negociaciones comerciales posteriores al Brexit alcanzaron "un estado muy crítico" y destacaron la importancia de mantener reglas de competencia justas y llegar a un acuerdo sobre el tema de la pesca.

"Estamos bajo una presión extrema. El tiempo se agota", subrayó Michael Roth, secretario de estado alemán de Asuntos Europeos, a su llegada a una reunión de ministros y secretarios de Estado de la UE que se celebra en Luxemburgo. "Esperamos un progreso sustancial de nuestros amigos del Reino Unido en áreas clave, en particular la gestión del futuro acuerdo, la igualdad de condiciones y ... la pesca", dijo.

Estos son los tres temas centrales de las negociaciones entre Londres y Bruselas, que comenzaron el pasado mes de marzo. El negociador europeo Michel Barnier será el encargado de informar a los ministros este martes del estado de estas discusiones, antes de una cumbre europea que se llevará a cabo este jueves y viernes en Bruselas, en la que se tratarán estos temas.

El jefe negociador europeo Michel Barnier habla durante la reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de Luxemburgo, Jean Asselborn.

Ante la posibilidad de que no se alcance un compromiso con Londres, Roth dijo que "estamos preparados para ambos escenarios", pero añadió que "todo el mundo debería saber que una falta de acuerdo sería el peor de los escenarios, no solo para la UE sino también para el Reino Unido".

El primer ministro británico, Boris Johnson, fijó el 15 de octubre, día de la cumbre de la UE, como fecha límite para decidir si continuar o no las conversaciones. Los europeos se dieron tiempo hasta finales de octubre. Johnson se reunió con el presidente francés Emmanuel Macron el sábado y el domingo con la canciller alemana Angela Merkel.

Por su parte, el secretario de Estado francés para Asuntos Europeos, Clément Beaune, puso el acento sobre la necesidad de una posición "muy unida" de los Veintisiete "sobre las grandes prioridades". En referencia a las garantías para una competencia justa, aseguró que se trata de una condición sine qua non para que el Reino Unido pueda acceder al mercado europeo "porque si no, tenemos una competencia injusta que no tiene por qué ser soportada por nuestros ciudadanos, nuestras empresas, nuestro empleo".

La ministra finlandesa de Asuntos Europeos, Tytti Tuppurainen, admitió que en las conversaciones con Londres quedan "muchas cuestiones abiertas". "Por supuesto, queremos tener un acuerdo con el Reino Unido, pero sin costes. Hay también muchas cuestiones nacionales de las que nos debemos encargar, por ejemplo, para Finlandia es importante prestar más atención a la cuestión de la aviación, eso requiere más atención en el nivel técnico de las negociaciones", señaló.

La secretaria de Estado croata para Asuntos Europeos, Andreja Metelko-Zgombic, apuntó que se deben realizar "los últimos esfuerzos para lograr un acuerdo ambicioso, pero al mismo tiempo tenemos que considerar todos los otros escenarios posibles".

lgc (afp/efe)